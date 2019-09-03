Злободневная своя правда: ETV+ приглашает российских телеведущих, но они не лучше наших

На ETV+ вышла передача ”Своя правда”. По задумке телеканала, это главная новинка сезона. В пару к журналистке Postimees Елене Повериной пригласили российскую телеведущую Елену Ханга. Как сказала главред ETV+ Екатерина Таклая, она рада, что к нам приехал профессионал высокого уровня.

Первый эпизод программы был посвящен миграции молодежи. Нужно ли пригождаться там, где ты родился, или все-таки стоит попробовать уехать и сделать карьеру в другой стране?Мне понравился подбор спикеров, которые ярко представили все возможные мнения. Заметна качественная работа продюсеров и редакторов, у которых была уйма времени подготовиться. И это время они провели с толком.

Но мне жаль, что передача никогда не станет злободневной. Она просто не может быть актуальной и резонировать с происходящим здесь и сейчас. Москвичка Ханга будет приезжать в Таллинн один раз в месяц, чтобы снять несколько эпизодов за выходные. Если завтра закроют новости на ПБК или отменят "негражданство", то "Свою правду" про это мы увидим нескоро.

И не только потому, что это невозможно из-за графика съемок. Основная причина — ведущая, которая отправляет учиться на кинематографиста в Тарту, явно ни разу не слышав про Baltic Film and Media School (BFM) при Таллиннском университете. Ей понадобится несколько недель на подготовку.