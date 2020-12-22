Журналист RusDelfi: нынешний президент Эстонии — лишь образ, далекий от реальности. Но это моя вина

Для меня Керсти Кальюлайд была исключением из правил большой политики. Ее действия вселяли надежду на то, что человек не из системы может достойно рекламировать государство, да еще и в толстовке Sõna on vaba. Так мне казалось. Но после нашей встречи я передумал. Разговор с ней разрушил модный образ в моей голове, как разрушаются иллюзии детей о существовании Деда Мороза. Веришь, надеешься, и вдруг ночью замечаешь крадущихся к елке родителей.

Кальюлайд постоянно критикует Марта Хельме и его партию EKRE. Однако в чем-то он лучше неё, честнее что ли. Хельме своим поведением показывает: я бунтарь, говорю все подряд. На практике так и получается, лучший стендап в эстонском инфополе — от него. В Рийгикогу он подходит к главному политическому оппоненту Кае Каллас и рассказывает ей о том, что она ему приснилась в сексуальном белье. Кальюлайд едет работать в Нарву, не переезжает жить в Кадриорг, вроде бы, заявляет: я не такая как все политики, я обычная. На деле, более номенклатурных и бюрократически выверенных ответов я ни от кого не слышал.

”Президент не отвечает на такие вопросы. Вы слышали про Департамент статистики? Зачем тратить ваше и мое время? Хочу ли я продолжить в качестве президента — спросите у Рийгикогу. На Земле есть лишь одно место, где эстонский может быть государственным — это Эстония”. Казалось бы, марафоны и покупка пиццы в Ласнамяэ располагают к интересному общению, выходящему за рамки официоза госслужащих. Но это только картинка, казавшаяся чем-то новым. Европейской политикой XXI века с тесной связью между страной и кассиром супермаркета.

Керсти было совершенно не интересно. Все знакомые в голос написали — "какая-то она раздраженная". Может ли президент заскучать, разговаривая с молодыми гражданами ее страны? Конечно, да. А показывать это она может? Конечно, нет. Особенно, если она проезжает 89 километров на велосипеде, гуляет по нарвскому променаду и принимает участие в парусной регате в Муху. Или журналисты ее вообще не заинтересовали? Наивное представление о "супер-президенте" не предполагало такие мысли.