Журналист "Эхо Москвы": выбор Little Big на "Евровидение" по душе почти всем

При всей популярности еще несколько дней назад чуть ли не полстраны не имело ни малейшего понятия об их существовании. Причем, это как раз аудитория того самого Первого канала, который их и выставил. Тех, кого регулярно показывают по федеральным телеканалам, знает и стар, и млад, а вот интернет-популярность четко сегментирована по возрастам.

Чисто эстетически Little Big будет, скорее, ближе оппозиционно настроенному человеку, нежели телевизионному лоялисту. Little Big — это не совсем попса, не телеконцерт "Песня года", это стеб, и во многом его можно считать стебом над той жизнью, которой мы живем, а значит и над тем режимом, при котором она проходит.

Стратегический плацдарм

В этом году "Евровидение" имеет для российских властей особое значение. Не только и не столько потому, что финал (в который Little Big попадет вне всяких сомнений) пройдет всего через неделю после Дня победы — праздника год от года все более идеологизированного и пропагандистского. На фоне 75-летия Победы любой международный успех приобретает дополнительное измерение.

"Евровидение" — это в какой-то мере вид спорта, по духу похожий на фигурное катание. Одним зрителям нравится смотреть выступления, других гораздо больше увлекает объявление оценок и подсчет очков. В год отстранения России от больших спортивных соревнований, арен для презентации "мягкой силы" остается не так уж много, а "Евровидение", где российские позиции в последние годы совсем неплохи, и вовсе становится стратегическим плацдармом.

Не переборщить с политикой

На "Евровидении" всегда было много политики, всем, кто хоть раз смотрел этот конкурс, известно, что голосование часто происходит по принципу политической близости: греки поддерживают киприотов, финны — эстонцев и т.д. И дело не только в добрососедских отношениях: Россия, например, регулярно получает неплохие баллы от телезрителей Украины, и наоборот. Важным фактором является также медиа- и культурное проникновение и пересечение рынков поп-музыки, и продвижение исполнителя в каждой конкретной стране. Едва ли не последнюю роль играет, собственно, песня, конкурсом которой формально является "Евровидение", но к этому давно привыкли.