"Жителям Эстонии независимо от родного языка нужно одно и то же": комментарий нарвитянки Яны Будковской к речи президента

По моему мнению, речи госпожи Президента всегда отличаются смелостью указать на сложные моменты в нашем обществе, ее критика всегда прозрачна и прямолинейна. С другой стороны, госпожа Керсти Кальюлайд сама предлагает варианты решений, и призывает всех к действиям.

Особенно в отношении сложных социальных вопросов политикам не хватает смелости, а по правде говоря, честности перед нами – объяснить каковы перспективы в той или иной области. Динамика результатов выборов, и наши с вами симпатии, будут благоволить тем, кто говорит то, что удобно, не заставляет менять поведение или вынуждает трансформировать свою карьеру и быт. Это вредоносно — успокаивать обещаниями, что все будет, как было, называя это стабильностью, которая — как мы прочувствовали в прошлом году — может рухнуть в одночасье.

Мы все вспомнили о силе сплоченности, взаимопомощи, сотрудничестве. Мне очень понравились примеры, которые упомянула президент — самоотверженность врачей, спасателей, социальных работников. В ситуации, когда наши бабушки и дедушки стали группой риска, мы поняли, насколько нам важно их общение. Когда закрыли границы, и мы стали готовы идти на противные тесты, лишь бы только нас пустили навестить семью за рубежом. Мы научились ценить просто человека, что крайне важно не только в масштабах нашей маленькой (но гордой) страны, но и всего человечества. Молодежь с особенностями развития, социальные и эмоциональные проблемы — это все вызовы, на которые мы должны найти ответы.

Очень рада, что тема регионального развития становится все больше слышна на повестке дня, и затронута в речи президента. Надеюсь, что призыв президента пересмотреть местную налоговую политику будет услышан, потому что это будет большое конкурентное преимущество для некоторых регионов.

Всегда хочется больше решений и предложений в такой важный для республики день — многие озвученные темы можно решить достаточно быстро, основываясь на наш опыт технологической страны. Оптимизировать систему тестирования на вирус COVID-19 — на днях запустился стартап Certific, обещающий в этом деле помочь. Нужно ускорить вакцинирование — логистику помогут рассчитать алгоритмы, а ботам можно доверить технической информирование население. Кризисная ситуация постоянно выбивает опору из под ног предпринимателей — быстро вводимые ограничения, не покрыты соответствующими мерами поддержки. Сегодня самый подходящий момент воспользоваться нашей самой прогрессивной в мире структурой Э-государства, перевернув в конце концов общение в сторону жителей и предприятий. В регистрах и так все видно — все налоги, все убытки — надо просто думать не о формулировках, а о бизнесах, которые рушатся, таща за собой и нашу экономику. Нельзя допускать, чтобы ограничения были по одному принципу, а компенсации по умению бухгалтеров правильно расфасовать цифры.