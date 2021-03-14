Юлия Тимербулатова – Раймонду Кальюлайду: пора бы научиться читать дальше заголовков

Как и реформисты, Раймонд пытается найти виновных. Точнее, он их уже нашел и смело, так сказать, наотмашь, рубит: надо ”попросить столичных избирателей Центристской партии соблюдать введенные правительством ограничения”. Это ли не типичный пример политической манипуляции и попытки раскола общества? Кстати, в своем письме к правительству мэр Таллинна Михаил Кылварт прямо указывал на то, что следует прекратить стигматизацию жителей Эстонии по национальному признаку и месту жительства. Потому что действительно — ”нет ни малейшей разницы, где именно в Эстонии или Таллинне больше заразившихся — мы должны признать, что стоим перед лицом очень большой беды, справиться с которой возможно только совместными усилиями. И если мы видим наличие более серьезной проблемы в какой-то из социальных групп, мы должны помогать и поддерживать, а не указывать на них пальцем”.

Более того, лично мне сложно было не заметить, что во время первой волны Раймонд как раз-таки и занимался критиканством активно вносил довольно бессмысленные предложения мэрии Таллинна (бессмысленные — поскольку решения УЖЕ были в процессе реализации). В общем и целом, проблема очевидна — некоторым депутатам горсобрания и Рийгикогу следовало бы читать не только заголовки, но и попытаться сконцентрироваться на конкретных предложениях мэра, направленных правительству. И раз уж за неделю депутат Раймонд Кальюлайд (ставший им, кстати, благодаря только избирателям Центристской партии, к которым Раймонд теперь относится исключительно высокомерно), так и не осилил пять страниц обращения мэра к правительству, так и быть — вкратце изложу коллеге тезисы:

Введение чрезвычайной ситуации — не ради красивого словца, а для того, чтобы во-первых, дать четкий сигнал обществу и гарантию последующих компенсаций людям и предприятиям; во-вторых, оперативно проводить необходимые госпоставки (средств личной защиты); в-третьих, чтобы на служащих можно было накладывать дополнительные обязанности и нагрузку, при необходимости перенаправляя в другие сферы.