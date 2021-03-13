Юферева-Скуратовски: у несовершеннолетних должно быть право обращаться за помощью психиатра

Существующий порядок, когда достаточно зрелый и способный здраво рассуждать человек моложе 18 лет, не может получить помощь психиатра без разрешения на то своего законного представителя или решения суда, нуждается в изменении. Особенно учитывая темпы нашей жизни.

Проблема душевного здоровья стоит в Эстонии очень остро. Еще до вызванного пандемией коронавируса кризиса, в 2019 году, по данным Института развития здоровья, психиатров посетили 9122 несовершеннолетних. Основная причина — расстройства психики и поведения.

Сейчас количество нуждающихся в помощи психиатра детей и подростков в возрасте до 19 лет гораздо больше десяти тысяч. При этом сложно сказать, какой была бы эта цифра, если бы все нуждающиеся в помощи специалиста (независимо от наличия разрешения от родителей), смогли бы попасть на прием.

К сожалению, дистанционное обучение — это не только новый опыт, но в некоторых случаях также причина эмоционального перенапряжения, повышенной тревожности и даже суицидальных мыслей. Если в среднем в год в Эстонии регистрируется 30 попыток суицида среди детей, то только за первые два месяца 2021 года эта цифра достигла 20 (!)

Если молодой человек страдает расстройством психики или другим заболеванием, это, безусловно, проблема для всей семьи. Специалисты утверждают, что поддержка родителей или близких в период лечения различных психических расстройств крайне важна. При ее наличии лечение проходит быстрее и эффективнее. Справляться в одиночку со своими проблемами сложно даже взрослому человеку, не говоря уже о детях. Но даже если родители любящие и понимающие, то все равно может случиться так, что ребенок захочет решить свою проблему, не посвящая в это родителей. Однако еще раз подчеркну, что всегда лучше, если у ребенка есть близкие люди, готовые разделить его трудности.

К сожалению, не все родители — лучшие друзья для и опора для своих детей. К сожалению, именно дети и женщины чаще всего становятся жертвами домашнего насилия. И у этой категории детей и подростков должна быть возможность искать и получать помощь вне дома. Если причина нарушения психики у ребенка — ненадлежащее с ним обращение со стороны членов семьи, или же ребенок остался без попечения родителей, об этом должны быть уведомлены как служба защиты детей, так и полиция.