Юферева-Скуратовски: Копли — наш Манхэттен?

Когда я думаю о Таллинне, мне нравится мыслить с размахом и перспективой. И если в Таллинне есть свой аналог Силиконовой Долины в лице технопарка Юлемисте, то почему бы не быть нашему эстонскому Манхэттену. Тем более полуостров Копли все больше ассоциируется у местных жителей именно с этой частью Нью-Йорка. Пожалуй, в каждом мегаполисе есть район с особым колоритом и архитектурой.

Впервые о таллиннском Манхэттене заговорили тогда, когда была утверждена детальная планировка, позволяющая построить посередине полуострова Копли небоскреб. Потом на слуху были утопические планы о создании искусственных островов развлечений и казино. Однако, пока что эти ”чудеса света” остались лишь задумками, и на их реализацию не хватило не смелости ни денег. Однако, уже сейчас в Пыхья-Таллинне осуществляются не менее интересные проекты, связанные с инвестициями и недвижимостью. Именно они и делают этот район все более привлекательным для жителей и гостей столицы. Хотя некоторые проблемы так до сих пор и не нашли решения, из-за чего потенциал этого района полностью не раскрыт.

”Копли не предлагать”

Долгие годы в объявлениях о покупке или обмене квартиры фраза ”Копли и Аастангу не предлагать” была обычным делом. Если говорить о полуосторове, то лет 20 назад многих отпугивали его криминогенный контингент, непонятная логистика и инфраструктура. До сих пор развитие жилого пространства на полуосторове Копли ограничено из-за того, что самые лакомые куски земли находятся в ведомстве портовых предприятий. Но потихоньку ситуация меняется к лучшему.

Например, территория порта Пальясааре, которая поделена между разными владельцами, являет собой печальное и разрушающееся на глазах зрелище. Детальной планировки до сих пор нет, хотя общее представление по развитию этого участка уже имеется. По мнению вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, эта территория должна получить новое функциональное предназначение — в перспективе она может быть застроена жилыми домами и бизнес-площадями. Если планы будут реализованы, то порт Пальясааре по привлекательности не уступит модному порту Ноблесснера. Я считаю, что инвесторы вместе с городскими властями должны приложить все усилия, чтобы год за годом открывать выход к морю для жителей и гостей столицы.