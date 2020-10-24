Юферева-Скуратовски: Копли — наш Манхэттен?
Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) делится мнением о развитии Пыхья-Таллинна.
Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) делится мнением о развитии Пыхья-Таллинна.
Когда я думаю о Таллинне, мне нравится мыслить с размахом и перспективой. И если в Таллинне есть свой аналог Силиконовой Долины в лице технопарка Юлемисте, то почему бы не быть нашему эстонскому Манхэттену. Тем более полуостров Копли все больше ассоциируется у местных жителей именно с этой частью Нью-Йорка. Пожалуй, в каждом мегаполисе есть район с особым колоритом и архитектурой.
Впервые о таллиннском Манхэттене заговорили тогда, когда была утверждена детальная планировка, позволяющая построить посередине полуострова Копли небоскреб. Потом на слуху были утопические планы о создании искусственных островов развлечений и казино. Однако, пока что эти ”чудеса света” остались лишь задумками, и на их реализацию не хватило не смелости ни денег. Однако, уже сейчас в Пыхья-Таллинне осуществляются не менее интересные проекты, связанные с инвестициями и недвижимостью. Именно они и делают этот район все более привлекательным для жителей и гостей столицы. Хотя некоторые проблемы так до сих пор и не нашли решения, из-за чего потенциал этого района полностью не раскрыт.
Долгие годы в объявлениях о покупке или обмене квартиры фраза ”Копли и Аастангу не предлагать” была обычным делом. Если говорить о полуосторове, то лет 20 назад многих отпугивали его криминогенный контингент, непонятная логистика и инфраструктура. До сих пор развитие жилого пространства на полуосторове Копли ограничено из-за того, что самые лакомые куски земли находятся в ведомстве портовых предприятий. Но потихоньку ситуация меняется к лучшему.
Например, территория порта Пальясааре, которая поделена между разными владельцами, являет собой печальное и разрушающееся на глазах зрелище. Детальной планировки до сих пор нет, хотя общее представление по развитию этого участка уже имеется. По мнению вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, эта территория должна получить новое функциональное предназначение — в перспективе она может быть застроена жилыми домами и бизнес-площадями. Если планы будут реализованы, то порт Пальясааре по привлекательности не уступит модному порту Ноблесснера. Я считаю, что инвесторы вместе с городскими властями должны приложить все усилия, чтобы год за годом открывать выход к морю для жителей и гостей столицы.
В сентябре горсобрание Таллинне инициировало детальную планировку и стратегическую оценку для территории порта Меэрузе, на которой в настоящее время переваливается щебенка и другие сыпучие вещества. Предприниматель Эндель Сифф, хочет свернуть эту деятельность и открыть территорию порта для выхода к морю. Здесь также в перспективе может появиться новый жилой и бизнес-квартал. В идеале новое дыхание должен получить и порт Беккери.
Однако, эти объекты пока что пребывают в запущенном состоянии, и нет точной даты, когда они преобразятся и откроют выход к морю. Впрочем, хорошо и то, что дело сдвинулось с мертвой точки, и уже есть четкое видение того, в каком направлении эти районы будут развиваться.
Если посмотреть на то, что уже сделано и делается в Пыхья-Таллинне, то главными историями успеха можно считать такие объекты, как рынок Балтийского вокзала, квартал Теллискиви, строительство современного жилья на улице Кольде (Bonava). Реализация такие проектов позволяет существенно изменить и состав населения района — район стал привлекательным для молодежи, творческих людей. Кстати, согласно анализу профессора географии населения Тартуского университета Тийта Таммаару в последнее десятилетия, соотношение проживающих в Пыхья-Таллинне русских и эстонцев изменилось в пользу коренного населения.
Отдельного внимания заслуживает проект Коплиских Линий (Fund), квартал Беккера на улице Марати (совместный проект компаний Hammerhead и Scanium) и находящийся рядом завод Пыхьяла (бывший завод резиновых изделий). Cтроительство нового жилого квартала Коплиских линий превратило самую опасную и страшную часть полуострова Копли в элитный район, типа, Манхэттен таллиннского разлива. А развитие квартала на улице Марати стало очередным магнитом для концентрации творческой молодежи, предпринимателей и стартаперов. Так что, если вы еще не знаете, то в Пыхья-Таллинн может гордиться не только районом Теллискиви, но и Пыхьяла, где тоже сформировалась своя община.
По мнению специалиста по недвижимости Арди Роозимаа, ценность Копли заключается в исторической заводской территории. Именно благодаря этому наследию можно познакомить таллинцев жильем в американском лофт стиле.
Несмотря на бурное развитие и смелые планы района Пыхья-Таллинна, некоторые проблемы пока что не нашли решения. Очевидно, что властям Таллинна придется поломать голову.
Во-первых, нужно критически подойти к анализу транспортного вопроса. Сегодняшний проезд через Теллискиви превратился в бутылочное горлышко и работает на пределе возможностей. Транспортная нагрузка улицы Сыле также сильно возросла. Кстати, есть необходимость в установке светофора для левого поворота с улицы Сыле к роддому.
Во-вторых,на территории района в целом и полустрова Копли в частности необходимо более активно развивать сеть велосипедных дорожек. Особенно актуальной в последнее время стала связь транспортная ветка между Коплискими Линиями и заводом Пыхьяла.
В-третьих, сфера услуг, торговли, общепита и развлечений на полуострове Копли также нуждается в более активном развитии. Тот объем, в котором эти возможности представлены сейчас, не покрывают потребности местных жителей. А население тем временем увеличивается.
В-четвертых, учитывая растущий интерес жителей и гостей столицы к району, здесь можно смело развивать жилые и бизнес-площади для продажи и сдачи их в аренду. Этот потенциал еще только на стадии раскрытия
В-пятых, необходимо продолжать открывать морское побережья для общественности. Например, променад, начинающийся в парке Штрооми мог бы быть продлен для парка Сюста.
Я уверена, что перечисленные выше проекты способны подчеркнуть уникальность района и его различных уголков. Другой вопрос в том, не отодвинет ли пандемия их реализацию на неопределенно долгий срок. Тем более, что и другие районы Таллинне требуют не меньшего внимания и финансирования. Ну и в завершении хочется выразить надежду, что департамент городского планирования и инвесторы смогут быстрее находить общий язык и решения для развития дальних уголков Пыхья-Таллинна.
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