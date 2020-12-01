Юферева-Скуратовски — блогеру RusDelfi: Ласнамяэ не гетто!

Во-первых, в Ласнамяэ есть не только парк Паэ. Есть еще парки Прийсле,Тондилоо, а скоро получат свой обновленный вид парки Тондираба и Сели.

Во-вторых, в Ласнамяэ можно сходить в кино. В торговым центре Т1 есть кинотеатр, а торговый центр Т1 находится в Ласнамяэ.

В-третьих, Ласнамяэ очень разный. Да, большую часть занимают типовые постройки советского времени, но в том же Ласнамяэ находится городок Юлемисте сити, архитектура необычна, современная и разительно отличается от привычного Ласнамяэ.

В-четвертых, в конце Ласнамяэ (если ехать по Нарвскому шоссе в сторону Виймси) также можно увидеть совершенно иной образ района. По левую руку сосредоточены невысокие постройки, которые предполагают большую приватность и близость к природе.

В-пятых, там же в конце Ласнамяэ расположен бизнес-парк Прийсле, там же находится ресторан Хюгге, в котором можно насладиться качественной скандинавской кухней. Также я могу отметить и ресторан Кичен Рыым (в середине Ласнамяэ). То есть, хорошие рестораны есть, просто надо о них знать.

В-шестых, абсолютно неверным является утверждение, что что власти Таллинна и инвесторы уделяют внимания Ласнамяэ. Достаточно бросить беглый взгляд на бюджет следующего года, и увидеть, что Ласнамяэ там представлен более, чем хорошо. Запланированы строительство футбольного холла, нового социального центра, проектирование Таллиннской больницы, проектирование Петербургского шоссе… список можно продолжать.

В-седьмых, упрек по поводу пустырей не вполне оправдан. Часть территорий принадлежит частным владельцам и у властей города нет возможности застроить их по своему усмотрению. Насчет срача, я тоже не соглашусь. Я лично его не вижу, управа хорошо справляется со своими обязанностями.

Разумеется, до сих пор существую проблемы в виде вандалов и граждан в подпитии, которые нарушают общественный порядок и порой портят городское имущество. Но тем не менее, за последние 20 лет район преобразился. Там много детских садов, школ, торговых центров, спортивных клубов и хорошо развита инфраструктура. Правда заключается в том, что многие жители Ласнамяэ не уезжают из района, даже если их доход повышается, а просто покупают квартиру подороже в новом доме. Поэтому называть Ласнамяэ ”гетто” может лишь тот человек, кто не успел поближе познакомиться с районом.