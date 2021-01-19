"Язык — это средство обучения, а не политический символ государства". Доктор философии — о возможном переходе обучения на эстонский

Не случайно, все государственные интеграционные программы не смогли достичь провозглашенных целей в силу их утопичности. В них много говорится об ”интеграции”, но под этим фактически понимается процесс ассимиляции. Молодежь — это барометр общественной жизни, в ответ на такую политику, она ”голосует ногами”, то есть, уезжает за границу.
”
Хуже всего обстоят дела с образованием, которое условно можно назвать русскоязычным, ибо настоящего русскоязычного образования уже фактически нет
Начиная с середины 1990-х годов, никакой ”параллельной русскоязычной системы образования” в Эстонии нет. В системе образования язык — это средство обучения и инструмент познания, а не политический символ государства. Чем больше языков знает человек, тем он богаче, ибо располагает большим количеством инструментов для познания.
Уважаемые профессора, вероятнее всего, выполняя социальный заказ политиков, сознательно смешивают эти функции — язык обучения и систему образования в государстве. Вдобавок ко всему еще распространяют фейки, например, когда пишут, что Кылварт пытается придать русскому языку статус второго государственного языка и т. д. Ничего подобного Кылварт никогда не говорил, это плод очередной фантазии самого Рейна Руутсоо, который необходим ему, чтобы усилить среди эстонцев негативное восприятие молодого политика.
Если всерьез говорить о реформе в системе образовании, то следует отметить, что в первую очередь она нуждается в деполитизации и демократизации. Мультикультурному обществу необходима соответствующая мультикультурная школа. Как писал Карл Каутский, при конфликте школы и жизни — жизнь всегда побеждает.
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