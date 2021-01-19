"Язык — это средство обучения, а не политический символ государства". Доктор философии — о возможном переходе обучения на эстонский

Смена власти – это проверка конституционного строя, тест на его демократичность, гибкость и прочность. Правдивая информация об этом процессе имеет важное значение, как для просвещения народа, так и для снижения градуса накала в обществе и снятия отрицательных последствий передачи власти. Однако, нередко именно в это время на поверхность выходят самые примитивные и разного рода фантастические домыслы и представления разных знахарей политики.

Одним из первых, в угоду правым силам, наехал на мэра Таллинна Михаила Кылварта стал профессор Рейн Руутсоо. Известный своими экзотическими и национально озабоченными рассуждениями о ”двух системах образования в Эстонии”, он допустил ряд просчетов. Такую же ошибку совершил биолог Маргус Педасте — профессор образовательных технологий Тартуского университета, который 17 января 2021 года в газете ”Postimees” написал: ”в Эстонии очень много хороших школ, прекрасных учителей и талантливых учеников, но у нас до сих пор две школьные системы, что приводит к воспроизводству сегрегации”.

Следует отметить, что образ мыслей обоих профессоров удивительным образом точно ложится на идеологию реформистов в вопросе образования, против чего выступают некоторые русскоязычные центристы.

Смешивая процессы ассимиляции с интеграцией и считая ликвидацию обучения на русском языке приоритетным условием ”формирования эстонской государственной идентичности”, эти господа пытаются доказать, что белое — это черное, а черное — это белое. Видно, что политический заказ превалирует над педагогическим. Обучение на эстонском языке со стороны русскоязычной молодежи никак не может уравнять шансы на рынке труда, где предпочтение отдается национальным кадрам. Оно также не может создать лучшие условия при поступлении в вуз, тем у кого плохие знания.

В Эстонии отсутствует закон, гарантирующий защиту национальных меньшинств и их родного языка и культуры. Это считается частным делом и не входит в обязанности государства. Такая политика никак не способствует сохранению культурного многообразия, а ведет общество к унификации и этническому единообразию.