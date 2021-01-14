Я ушел из Центристской партии, когда понял, что она превратилась в кормушку(1)
Лидер оппозиции в Маардуском горсобрании, депутат Николай Дегтяренко поделился мнением относительно отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонской Республики.
Лидер оппозиции в Маардуском горсобрании, депутат Николай Дегтяренко поделился мнением относительно отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонской Республики.
Случилось то, что и должно было случиться. Юри Ратас, затащив в правительство EKRE, включил часовой механизм маленькой бомбочки, заложенной под коалицией. Рвануло 13 января 2021 г., хотя это могло произойти и раньше, но Юри Ратас оказался на удивление гибким политиком.
Многие иронизировали по поводу невнятности его речей и неясности целей правительства. Однако именно такая аморфность политического курса премьера обеспечила его выживаемость на политическом Олимпе Эстонии в течение 4 лет. Но порвалось там, где тонко — экономика страны не выдержала двойного удара последствий пандемии и политической интеграции центристов и консерваторов.
Союз двух партий оказался более многогранным, чем представлялось прежде. Пока русскоязычная публика эмоционально обсуждала предательство лидеров Центристской партии, вставших на путь сотрудничества с националистами, под покровом коалиции это сотрудничество, судя по подозрениям полиции, приобрело чёткие формы товарно-денежных отношений. Политические разногласия всегда пасуют перед общими экономическими интересами.
Сегодня я не хочу гадать о том, какой будет конфигурация будущей коалиции и кто возглавит правительство. Поверьте, это совсем не интересно. Вернее, интересно только тем, кто участвует в новой серии парламентских и околопарламентских интриг. Я не сомневаюсь, что политическая бюрократия перетасуется и Эстония сохранит свой внешнеполитический и внутриполитический курс. Демократические институты страны в очередной раз показали свою эффективность и дееспособность и система, давшая сбой, успешно перезагрузится.
Меня больше заботит судьба Центристской партии, в рядах которой я состоял много лет. Но я ушел. Ушел, когда понял, что мощная партия, чья программа предполагает построение социального государства и защиту политических прав и интересов всех жителей Эстонии, превратилась в кормушку. В ряды центристов затесалось много случайных людей, которые хорошо умели бороться за власть, а потом использовать властные полномочия. Череда коррупционных скандалов с участием членов Центристской партии как в Таллинне, так и в Нарве это подтвердила. Поэтому нынешний скандал — не случайность, а продолжение закономерности.
Да, среди членов партии есть немало порядочных и искренних людей. Но руководство их использует в своих политических целях как ресурс для победы на выборах. Им льстят, угождают, обещают. А после выборов о них забывают. Точно так же лидеры Центристской партии ведут себя по отношению к своим избирателям.
Подозрения в коррупции предъявлены теперь уже бывшему генеральному секретарю центристов Михаилу Корбу и всей Центристской партии. В мэрии Таллинна и в кабинете Михаила Кылварта прошли обыски. Поэтому я уверен, что на данном историческом этапе Центристская партия не должна и не может рассматриваться как основной политический игрок и участник возможных коалиций.
Сегодня Центристская партия нуждается в полной перезагрузке и очищении своих рядов. Иначе её ждёт судьба компартии Финляндии, когда-то мощной политической силы, утопившей свою репутацию в пучине скандалов и в итоге попавшей под банкротство. Я всей душой желаю, чтобы в Эстонии сохранилась политическая сила с программой центризма. Но то, во что превратилась сегодня Центристская партия во главе с её руководством, это клан людей, ставящих личную выгоду выше интересов страны и общества.
Редакция может не разделять мнение автора.
Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.
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