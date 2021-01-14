Я ушел из Центристской партии, когда понял, что она превратилась в кормушку

Случилось то, что и должно было случиться. Юри Ратас, затащив в правительство EKRE, включил часовой механизм маленькой бомбочки, заложенной под коалицией. Рвануло 13 января 2021 г., хотя это могло произойти и раньше, но Юри Ратас оказался на удивление гибким политиком.

Многие иронизировали по поводу невнятности его речей и неясности целей правительства. Однако именно такая аморфность политического курса премьера обеспечила его выживаемость на политическом Олимпе Эстонии в течение 4 лет. Но порвалось там, где тонко — экономика страны не выдержала двойного удара последствий пандемии и политической интеграции центристов и консерваторов.

Союз двух партий оказался более многогранным, чем представлялось прежде. Пока русскоязычная публика эмоционально обсуждала предательство лидеров Центристской партии, вставших на путь сотрудничества с националистами, под покровом коалиции это сотрудничество, судя по подозрениям полиции, приобрело чёткие формы товарно-денежных отношений. Политические разногласия всегда пасуют перед общими экономическими интересами.

Сегодня я не хочу гадать о том, какой будет конфигурация будущей коалиции и кто возглавит правительство. Поверьте, это совсем не интересно. Вернее, интересно только тем, кто участвует в новой серии парламентских и околопарламентских интриг. Я не сомневаюсь, что политическая бюрократия перетасуется и Эстония сохранит свой внешнеполитический и внутриполитический курс. Демократические институты страны в очередной раз показали свою эффективность и дееспособность и система, давшая сбой, успешно перезагрузится.

Меня больше заботит судьба Центристской партии, в рядах которой я состоял много лет. Но я ушел. Ушел, когда понял, что мощная партия, чья программа предполагает построение социального государства и защиту политических прав и интересов всех жителей Эстонии, превратилась в кормушку. В ряды центристов затесалось много случайных людей, которые хорошо умели бороться за власть, а потом использовать властные полномочия. Череда коррупционных скандалов с участием членов Центристской партии как в Таллинне, так и в Нарве это подтвердила. Поэтому нынешний скандал — не случайность, а продолжение закономерности.