Я очень надеялся, что Навальный не вернется в Россию

"Сегодняшнее событие вполне историческое. Оно будет иметь важные последствия, - пишет Акунин. - У Кремля, насколько я понимаю, тут есть три варианта.

Детский: Не пущать. Срочно ухудшить статистику по эпидемии и закрыть страну или устроить еще что-то в этом роде.

Подростковый: Схватить и посадить – неважно, в день прилета или малость погодя.

Взрослый: Терпеть эту занозу и дальше, потому что страна большая и все равно всегда будет существовать настоящая, немарионеточная оппозиция.

Первый вариант выставит Кремль на посмешище. Второй создаст большую и постоянную проблему: для мира в России отныне будет только два имени – Ужасный Диктатор и Прекрасный Борец за Свободу, томящийся в GULAGе.Третий вариант предполагает отступление от курса на тотальность политического контроля и потому весьма маловероятен. Система для этого совершенно не приспособлена.

В любом случае Алексей Навальный совершает сильный и красивый поступок. Я очень надеялся, что этого не произойдет. Очень жалко жену Юлю и детей".

Больше новостей о Навальном читайте ЗДЕСЬ.