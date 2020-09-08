Я не готов отказываться от романов махрового антисемита Достоевского и "Пяти вечеров" Бесогона

"Вчера я повесил милый ролик, где чудесная японская девочка Нацуки поет с Вячеславом Бутусовым чудесную песню ”Кими-то итай”. Господи, сколько же комментаторов высказали по этому поводу свою непреклонную гражданскую позицию (потому что Бутусов, оказывается, когда-то что-то такое политически предосудительное делал или говорил).

В этой связи хочу сделать чистосердечное признание. Из-за того, что мне не нравятся политические взгляды и даже человеческие качества того или иного творческого деятеля, я совершенно не готов отказываться от созданных им (ею) произведений, которые ценю.

Ни от ранних талантливых произведений глубоко мне несимпатичного Лимонова, ни от ”Неоконченной пьесы” и ”Пяти вечеров” скорбного духом Бесогона, ни от тех, прежних стихов Юнны Мориц, ни от хорошего прилепинского романа ”Обитель”, ни от песен Юлии Чичериной — ни даже от романов махрового антисемита и лютого реакционера Ф.Достоевского.

Как-то у меня одно и другое существуют по отдельности. Если произведения художника мне нравятся, а сам он — нет, я обычно грущу. Но благодарность за то хорошее, что художник для меня сделал, остается", - написал Акунин.

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