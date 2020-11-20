Вы обняли человека, он заболел и умер. Главный редактор "Независимой газеты" на пальцах объяснил, как передается COVID-19

Я хочу сказать всем слушателям с искренней озабоченностью, чтобы все понимали: вакцина не спасает жизнь. Вакцинация страны спасает жизнь — вот это большая разница. И поэтому носите маски, пожалуйста, прекратите, как говорят в Америке, обмениваться воздухом, обмениваться в смысле меняться — swap air, то есть я тебе телефон — ты мне ручку. Вот это swap, когда два человека чем-то обмениваются. Обмен воздухом — это прекратите дышать друг на друга не защищенными масками лицами.

Президент Франции Макрон тоже образно сказал: ”Я хочу, чтобы вы поняли, что вирус не имеет ни крылышек, чтобы перелетать, не ножек, чтобы ходить от человека к человеку. Вирус ходит вместе с вами на ваших ножках”.

Я, когда готовился к эфиру, прочитал очень интересную статью, и она меня поразила своими цифрами. С кем ни говорим, никто нам не может объяснить, где мы заражаемся. Потому что опять меры строгие… В Германии официальные данные ФРГ сообщают, что они не знают, откуда 75% населения, которые сдали положительный тест, получили коронавирус. В Австрии они не знают, откуда 77%. В Испании они говорят, что они смогли только 7% идентифицировать, где люди заразились. Во Франции и Италии только 20% случаев, которые они смогли как-то привязать к людям, которые, может быть, были тестированы (например, в Харьюмаа источник неясен примерно в половине случаев - RusDelfi).

Эта сложность связана с тем, что отсутствует удачная и работающая система отслеживания связей. То есть инкубационный период, допустим, 8-10 дней. Вот сейчас даже какие-то страны предлагают: ведите дневник, с кем вы встречались в течение всего этого времени, чтобы в эту базу данных попадали и те и другие. В общем, они не могут отследить, что же явилось источником этой инфекции.

Считается, что в азиатских странах это отслеживание — программы, которые они придумали — лучше, а европейские страны и Америка хуже. Поэтому везде рост колоссальный — никто не может… Вот самая главная новость сегодняшнего дня, коллективная как бы из этих стран: никто не понимает, где и как люди становятся инфицированными. Нью-Йорк — город показательный, всегда много внимания. Они говорят, что 10% заразившихся в городе из-за того, что они ездят в общественном транспорте, а 5% оттого, что они тусуются где-то в общественных местах — бары, рестораны. Еще 5% — то, что называется, порождены институциональным статусом этих людей. Имеются в виду дома престарелых. То есть люди там живут, если один заразился — вот они все подхватывают.