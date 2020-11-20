20.11.2020, 07:55

Вы обняли человека, он заболел и умер. Главный редактор "Независимой газеты" на пальцах объяснил, как передается COVID-19

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EST 21
Maskid linnas 30.09.2020
Иллюстративное фотоFoto: Andres Putting

Главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков в эфире радио "Эхо Москвы" объяснил, чем именно опасен коронавирус и призвал аудиторию носить маски.

Я хочу сказать всем слушателям с искренней озабоченностью, чтобы все понимали: вакцина не спасает жизнь. Вакцинация страны спасает жизнь — вот это большая разница. И поэтому носите маски, пожалуйста, прекратите, как говорят в Америке, обмениваться воздухом, обмениваться в смысле меняться — swap air, то есть я тебе телефон — ты мне ручку. Вот это swap, когда два человека чем-то обмениваются. Обмен воздухом — это прекратите дышать друг на друга не защищенными масками лицами.

Президент Франции Макрон тоже образно сказал: ”Я хочу, чтобы вы поняли, что вирус не имеет ни крылышек, чтобы перелетать, не ножек, чтобы ходить от человека к человеку. Вирус ходит вместе с вами на ваших ножках”.

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Я, когда готовился к эфиру, прочитал очень интересную статью, и она меня поразила своими цифрами. С кем ни говорим, никто нам не может объяснить, где мы заражаемся. Потому что опять меры строгие… В Германии официальные данные ФРГ сообщают, что они не знают, откуда 75% населения, которые сдали положительный тест, получили коронавирус. В Австрии они не знают, откуда 77%. В Испании они говорят, что они смогли только 7% идентифицировать, где люди заразились. Во Франции и Италии только 20% случаев, которые они смогли как-то привязать к людям, которые, может быть, были тестированы (например, в Харьюмаа источник неясен примерно в половине случаев - RusDelfi).

Эта сложность связана с тем, что отсутствует удачная и работающая система отслеживания связей. То есть инкубационный период, допустим, 8-10 дней. Вот сейчас даже какие-то страны предлагают: ведите дневник, с кем вы встречались в течение всего этого времени, чтобы в эту базу данных попадали и те и другие. В общем, они не могут отследить, что же явилось источником этой инфекции.

Считается, что в азиатских странах это отслеживание — программы, которые они придумали — лучше, а европейские страны и Америка хуже. Поэтому везде рост колоссальный — никто не может… Вот самая главная новость сегодняшнего дня, коллективная как бы из этих стран: никто не понимает, где и как люди становятся инфицированными. Нью-Йорк — город показательный, всегда много внимания. Они говорят, что 10% заразившихся в городе из-за того, что они ездят в общественном транспорте, а 5% оттого, что они тусуются где-то в общественных местах — бары, рестораны. Еще 5% — то, что называется, порождены институциональным статусом этих людей. Имеются в виду дома престарелых. То есть люди там живут, если один заразился — вот они все подхватывают.

Я почему привожу эти данные? Очень важно понимать, что при таком рассеянном знание, которое еще никто не собрал и не аккумулировал, безусловно, то, что говорят все глубокие люди — закройте себя маской, маска должна быть требованием, требуйте от других как минимум. Потому что вирус, он просто перемещается на какое-то расстояние между людьми.

Но, конечно, это поразительно, что 10 месяцев такого кризиса, а мы не приблизились в понимании. Я то, что читал, пытаюсь понять. Это don't swap — выражение ”Не обменивайтесь воздухом” я услышал от одного профессора, который очень авторитетный в Америке, который вошел в качестве советника сейчас в комиссию по борьбе с ковидом избранного президента Байдена. То есть демократы знают, что он толковый парень. Вот они его начинают раскручивать, и он произносит такие вещи. Но, будучи толковым парнем, он все равно не произносит других вещей кроме того, что, ребята, don't swap air. А это практически означает, что воздушно-капельный путь является единственным, доступным пониманию современных ученых способом распространения этого вируса.

Поэтому тут требуется гражданское условие — я по-прежнему апеллирую — в этих условиях неопределенности, всё, что можно сделать каждому человеку со своей стороны, чтобы самому не стать источником заражения… Потому что мы же столкнулись с этим вирусом с еще одной доселе слабо изученной или, может быть, изучено хорошо, но не обращали внимание — бессимптомный носитель. Вот люди ходят, обнимаются, бьют по плечу, радуются. А он бессимптомный. Они не чихают, не кашляет. А потом тот, который обнимался, у него очень тяжелая форма, и он умирает. Поэтому тяжелый период.

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