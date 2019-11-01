Всегда быть в ”Маске”… Почему ”Золотая Маска в Эстонии” — это как матч ”Реала”

У таллиннских зрителей было две возможности увидеть ”Славу”. Не будь фестиваля ”Золотая маска”, не было бы ни одной. Приведу футбольную аналогию, есть у нас в Таллине ”Флора” и ”Левадия”, хорошие футбольные команды, на их матчах бывают сотни зрителей (не тысячи, а сотни), но когда приезжали мадридские ”Реал” и ”Атлетико”, то на их игру набилась полная A Le Coq Arena. То есть интерес к футболу в городе и стране принципиально есть, но к футболу немного другого уровня.

Директор фестиваля "Золотая Маска в Эстонии" Светлана Янчек Foto: Kristjan Järv

На ”Славе”, да и на других спектаклях ”Маски” был полный зал. Потому что именно эти спектакли отражают тенденции современного российского театрального искусства. Потому что именно эти спектакли ставят лучшие российские режиссёры, как модно говорить #прямосейчас — Крымов, Богомолов и другие. Потому что именно это — возможность посмотреть лучшее театральное искусство на русском языке не по телевизору, не в ютьюбе, не срываясь в Питер или Москву, а прямо в Таллинне.

Кто-то возразит, мол, к нам же с гастролями приезжают российские звезды по нескольку раз в неделю. А я не соглашусь. Я нередко хожу на гастрольные постановки и порой в антракте беру пальто, иду домой. Потому что труппа в усеченном составе ставит представление, единственный смысл которого — выдавить 10 (15, 20) евро из зрителя. Как там писал Жванецкий: нужно уметь уходить с плохого фильма. С плохого спектакля тоже.

Есть, разумеется, исключения. Но если кто-то вне рамок фестиваля привезет новый (подчеркиваю, новый) спектакль одного из ведущих российских театров с актёрами калибра Нины Усатовой или Евгения Стеблова, обязательно дайте мне знать. А пока — только ”Золотая маска” остается подлинным знаком качества. Если спекталь показывают там, то это будет гарантированно хорошо.

Так что тем, кто пропустил это действо в 2019 году остается только жалеть. И ждать следующего года. Я, хоть и не пропустил, но уже жду.