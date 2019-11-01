Всегда быть в ”Маске”… Почему ”Золотая Маска в Эстонии” — это как матч ”Реала”(8)
Главный редактор RusDelfi будет скучать по фестивалю ”Золотая маска в Эстонии” и с нетерпением ждать следующей осени.
Главный редактор RusDelfi будет скучать по фестивалю ”Золотая маска в Эстонии” и с нетерпением ждать следующей осени.
— ”Слава”, — выпалил звучное название мой эстонский коллега Раймо. Вечер среды он собирался провести в театре. На подмостках ”Эстонии” завершался фестиваль ”Золотая маска” и Раймо успевал отхватить последний, но, возможно, его самый лакомый кусочек.
- Смотри, Раймо, ”Слава” — это пьеса в стихах, будь к этому готов, — с напускной строгостью предупредил я его.
”Слава” — действительно пьеса в стихах. Ее в 1935 году написал Виктор Гусев (дедушка известного российского футбольного комментатора Виктора Гусева, впрочем, сейчас не о нем). Пьеса, как и всё офицальное искусство того времени — донельзя героическая. Схватка человека со стихией, подвиг, самопожерствование, любовь (невинная, разумеется) и официальное признание этого подвига — самим Сталиным. И эту пьесу, преисполненную героической патоки, в XXI веке ставит самый модный театральный режиссер и по-совместительству молодожен Константин Богомолов. Ставит, не выбрасывая из текста ни слова, не додумывая от себя ничего. Потому что всё додумает зритель.
Потому что зритель знает цену человеческой жизни в 30-е годы в Советском Союзе. Потому что зритель слышит интонации Бродского в декламировании главного героя. Потому что зритель понимает, всю наивность поцелуев убеленного сединами героя на скамейке в парке. Сам Богомолов говорит, что хотел поставить свой ”Ла-ла-лэнд”, а не спектакль об ужасах сталинского времени и называет ”Славу” ”Пьесой о хороших людях”. В ней действительно люди исключительно хорошие, а единственный отрицательный персонаж — это лавина, нависшая над городом. Лавина, которую нужно взорвать.
У таллиннских зрителей было две возможности увидеть ”Славу”. Не будь фестиваля ”Золотая маска”, не было бы ни одной. Приведу футбольную аналогию, есть у нас в Таллине ”Флора” и ”Левадия”, хорошие футбольные команды, на их матчах бывают сотни зрителей (не тысячи, а сотни), но когда приезжали мадридские ”Реал” и ”Атлетико”, то на их игру набилась полная A Le Coq Arena. То есть интерес к футболу в городе и стране принципиально есть, но к футболу немного другого уровня.
На ”Славе”, да и на других спектаклях ”Маски” был полный зал. Потому что именно эти спектакли отражают тенденции современного российского театрального искусства. Потому что именно эти спектакли ставят лучшие российские режиссёры, как модно говорить #прямосейчас — Крымов, Богомолов и другие. Потому что именно это — возможность посмотреть лучшее театральное искусство на русском языке не по телевизору, не в ютьюбе, не срываясь в Питер или Москву, а прямо в Таллинне.
Кто-то возразит, мол, к нам же с гастролями приезжают российские звезды по нескольку раз в неделю. А я не соглашусь. Я нередко хожу на гастрольные постановки и порой в антракте беру пальто, иду домой. Потому что труппа в усеченном составе ставит представление, единственный смысл которого — выдавить 10 (15, 20) евро из зрителя. Как там писал Жванецкий: нужно уметь уходить с плохого фильма. С плохого спектакля тоже.
Есть, разумеется, исключения. Но если кто-то вне рамок фестиваля привезет новый (подчеркиваю, новый) спектакль одного из ведущих российских театров с актёрами калибра Нины Усатовой или Евгения Стеблова, обязательно дайте мне знать. А пока — только ”Золотая маска” остается подлинным знаком качества. Если спекталь показывают там, то это будет гарантированно хорошо.
Так что тем, кто пропустил это действо в 2019 году остается только жалеть. И ждать следующего года. Я, хоть и не пропустил, но уже жду.
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