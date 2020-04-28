”Все животные равны. Но некоторые более равны”. Почему компенсации от государства достанутся не всем

Еврокомиссия одобрила две программы государственной помощи Эстонии в объеме 1,75 млрд евро для смягчения последствий экономического кризиса в условиях пандемии.

Смысл таких программ состоит в том, чтобы сохранить рабочие места, деятельность предприятий, поддержать людей. Поддерживать чей-то коммерческий успех точно не является целью в кризис…

Ну, а тех, кто будет в первую очередь ”удовлетворять неотложную потребность в оборотном капитале и продолжать работу в нынешнее трудное время” можно уже сейчас увидеть в таблице распределения средств Кассы по безработице.

На первом месте — Kaubamaja AS. И хотелось бы верить, что государство поддержало продавцов и кассиров данного учреждения, да верится с трудом. Согласно статье в Postimees от 25 февраля 2020 года, ”Tallinna Kaubamaja Grupp получила с продаж, составивших 717 млн евро, чистую прибыль в размере 31,1 млн евро. Подлежащая распределению прибыль концерна составила 115,6 млн евро, из которых 29,7 млн евро планируется выплатить в качестве дивидендов.” Это что же получается? Предприятие, готовое перечислять своим акционерам рекордные для себя дивиденды еще феврале, уже в марте стоит с протянутой рукой в Кассе по безработице за помощью оплаты зарплат персоналу? И вроде все по закону, но как так выходит, что самые внушительные пособия получают от государства сверхприбыльные предприятия, имеющие капитал и финансовые ”подушки безопасности”?

Четвертую строчку в таблице ”самых нуждающихся и самых поддерживаемых” занимает Novoloto OÜ. Это казино Fenikss, которым руководит Урве Пало, бывший Министр экономики и коммуникаций, Министр по делам народонаселения, представляющая Социал-демократическую партию.С каких пор Эстония поддерживает азартные игры? Безусловно, это основополагающий бизнес в нашей стране, куда ж мы без него?! Производство, малое и среднее предпринимательство, не имеющие накоплений, с трудом выживающие и в безкороновирусные времена и обеспечивающие работой большую часть населения, не вызывают такого сострадания у государства, как казино? А в нынешнее время пострадал больше всего именно средний и малый бизнес и этим предприятиям как никогда нужна поддержка государства!