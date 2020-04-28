”Все животные равны. Но некоторые более равны”. Почему компенсации от государства достанутся не всем(7)
Эстонская очередь за европейской помощью напомнила предпринимателю Юлии Соммер крылатое выражение из повести Джорджа Оруэлла ”Скотный двор”
Эстонская очередь за европейской помощью напомнила предпринимателю Юлии Соммер крылатое выражение из повести Джорджа Оруэлла ”Скотный двор”
Еврокомиссия одобрила две программы государственной помощи Эстонии в объеме 1,75 млрд евро для смягчения последствий экономического кризиса в условиях пандемии.
Смысл таких программ состоит в том, чтобы сохранить рабочие места, деятельность предприятий, поддержать людей. Поддерживать чей-то коммерческий успех точно не является целью в кризис…
Ну, а тех, кто будет в первую очередь ”удовлетворять неотложную потребность в оборотном капитале и продолжать работу в нынешнее трудное время” можно уже сейчас увидеть в таблице распределения средств Кассы по безработице.
На первом месте — Kaubamaja AS. И хотелось бы верить, что государство поддержало продавцов и кассиров данного учреждения, да верится с трудом. Согласно статье в Postimees от 25 февраля 2020 года, ”Tallinna Kaubamaja Grupp получила с продаж, составивших 717 млн евро, чистую прибыль в размере 31,1 млн евро. Подлежащая распределению прибыль концерна составила 115,6 млн евро, из которых 29,7 млн евро планируется выплатить в качестве дивидендов.” Это что же получается? Предприятие, готовое перечислять своим акционерам рекордные для себя дивиденды еще феврале, уже в марте стоит с протянутой рукой в Кассе по безработице за помощью оплаты зарплат персоналу? И вроде все по закону, но как так выходит, что самые внушительные пособия получают от государства сверхприбыльные предприятия, имеющие капитал и финансовые ”подушки безопасности”?
Четвертую строчку в таблице ”самых нуждающихся и самых поддерживаемых” занимает Novoloto OÜ. Это казино Fenikss, которым руководит Урве Пало, бывший Министр экономики и коммуникаций, Министр по делам народонаселения, представляющая Социал-демократическую партию.С каких пор Эстония поддерживает азартные игры? Безусловно, это основополагающий бизнес в нашей стране, куда ж мы без него?! Производство, малое и среднее предпринимательство, не имеющие накоплений, с трудом выживающие и в безкороновирусные времена и обеспечивающие работой большую часть населения, не вызывают такого сострадания у государства, как казино? А в нынешнее время пострадал больше всего именно средний и малый бизнес и этим предприятиям как никогда нужна поддержка государства!
”Правительство Испании, Болгарии, Чехии, Литвы и России готовы в принудительном порядке заставить банки пойти навстречу клиентам. Никто не ждет благотворительности
Всё это ”распределение помощи” вызывает очень много вопросов. Главные из них: Каковы приоритеты государства в распределении помощи? О ком и о чем в первую очередь забоится наше правительство и кто же встанет на защиту малого и среднего бизнеса?!
В связи с чрезвычайной ситуацией, многие частные и юридические лица нашей страны попали в затруднительное положение. Чего не скажешь о банках. Под знаменем ”сострадания” отечественному бизнесу и с красивыми лозунгами на устах, банки раздают отпуск по кредитам. В реальности же банки ничего не теряют, напротив, продолжают наращивать свой капитал! Кредит состоит из двух частей: основная часть + прибыль банка. Послабления раздаются по основной части, а вот проценты по кредиту (чаще всего 30-40% от всей суммы) банк продолжает получать.
Хотелось бы солидарности, господа! Выживание предприятий и финансовая стабильность частных лиц напрямую зависит от готовности банков пойти навстречу своим клиентам. Прежде чем взять кредит, адекватные люди рассчитывают свои силы и возможности. Вот только рассчитать и спрогнозировать нынешний форс-мажор мирового масштаба было не под силу обычным людям.
Никто не ждет подарков — не привыкли мы к ним. Но вот надежда на понимание умирать никак не хочет. Даже после заявления члена правления эстонского ”Coop Pank” Ханса Пайома: ”В кризис банки благотворительностью не занимаются!”. Творить благо, господин Пайома, не так уж и плохо, особенно в кризис. А вот спокойно взирать на гибель своих клиентов, пожалуй, стыдно.
Сегодня вопрос о приостановлении действий долговых обязательств на определенное время обсуждается во многих государствах Европы. Правительство Испании, Болгарии, Чехии, Литвы и России готовы в принудительном порядке заставить банки пойти навстречу клиентам. Никто не ждет благотворительности ни от банков, ни от государства , а всего лишь солидарности, готовности пойти навстречу во время кризиса и дать послабления как частным, так и юридическим лицам.
В силах правительства ограничить алчность банков, но возьмет ли государство на себя социальную ответственность и законодательно поддержит жителей своей страны перед банками или нет, видимо покажет время.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
«Мы были молоды и влюблены, а потом он умер». Драма на льду
Врач рассказал, убьет ли лето коронавирус
Назван возможный способ заражения COVID-19 в полной самоизоляции
Как избавиться от моли: 2 неожиданно простых способа