28.04.2020, 07:00

”Все животные равны. Но некоторые более равны”. Почему компенсации от государства достанутся не всем

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Юлия Соммер
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Юлия Соммер
Юлия СоммерФото: из личного архива автора

Эстонская очередь за европейской помощью напомнила предпринимателю Юлии Соммер крылатое выражение из повести Джорджа Оруэлла ”Скотный двор”

Еврокомиссия одобрила две программы государственной помощи Эстонии в объеме 1,75 млрд евро для смягчения последствий экономического кризиса в условиях пандемии.

Смысл таких программ состоит в том, чтобы сохранить рабочие места, деятельность предприятий, поддержать людей. Поддерживать чей-то коммерческий успех точно не является целью в кризис…

Ну, а тех, кто будет в первую очередь ”удовлетворять неотложную потребность в оборотном капитале и продолжать работу в нынешнее трудное время” можно уже сейчас увидеть в таблице распределения средств Кассы по безработице.

На первом месте — Kaubamaja AS. И хотелось бы верить, что государство поддержало продавцов и кассиров данного учреждения, да верится с трудом. Согласно статье в Postimees от 25 февраля 2020 года, ”Tallinna Kaubamaja Grupp получила с продаж, составивших 717 млн евро, чистую прибыль в размере 31,1 млн евро. Подлежащая распределению прибыль концерна составила 115,6 млн евро, из которых 29,7 млн евро планируется выплатить в качестве дивидендов.” Это что же получается? Предприятие, готовое перечислять своим акционерам рекордные для себя дивиденды еще феврале, уже в марте стоит с протянутой рукой в Кассе по безработице за помощью оплаты зарплат персоналу? И вроде все по закону, но как так выходит, что самые внушительные пособия получают от государства сверхприбыльные предприятия, имеющие капитал и финансовые ”подушки безопасности”?

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Четвертую строчку в таблице ”самых нуждающихся и самых поддерживаемых” занимает Novoloto OÜ. Это казино Fenikss, которым руководит Урве Пало, бывший Министр экономики и коммуникаций, Министр по делам народонаселения, представляющая Социал-демократическую партию.С каких пор Эстония поддерживает азартные игры? Безусловно, это основополагающий бизнес в нашей стране, куда ж мы без него?! Производство, малое и среднее предпринимательство, не имеющие накоплений, с трудом выживающие и в безкороновирусные времена и обеспечивающие работой большую часть населения, не вызывают такого сострадания у государства, как казино? А в нынешнее время пострадал больше всего именно средний и малый бизнес и этим предприятиям как никогда нужна поддержка государства!

Правительство Испании, Болгарии, Чехии, Литвы и России готовы в принудительном порядке заставить банки пойти навстречу клиентам. Никто не ждет благотворительности

Всё это ”распределение помощи” вызывает очень много вопросов. Главные из них: Каковы приоритеты государства в распределении помощи? О ком и о чем в первую очередь забоится наше правительство и кто же встанет на защиту малого и среднего бизнеса?!

В связи с чрезвычайной ситуацией, многие частные и юридические лица нашей страны попали в затруднительное положение. Чего не скажешь о банках. Под знаменем ”сострадания” отечественному бизнесу и с красивыми лозунгами на устах, банки раздают отпуск по кредитам. В реальности же банки ничего не теряют, напротив, продолжают наращивать свой капитал! Кредит состоит из двух частей: основная часть + прибыль банка. Послабления раздаются по основной части, а вот проценты по кредиту (чаще всего 30-40% от всей суммы) банк продолжает получать.

Хотелось бы солидарности, господа! Выживание предприятий и финансовая стабильность частных лиц напрямую зависит от готовности банков пойти навстречу своим клиентам. Прежде чем взять кредит, адекватные люди рассчитывают свои силы и возможности. Вот только рассчитать и спрогнозировать нынешний форс-мажор мирового масштаба было не под силу обычным людям.

Никто не ждет подарков — не привыкли мы к ним. Но вот надежда на понимание умирать никак не хочет. Даже после заявления члена правления эстонского ”Coop Pank” Ханса Пайома: ”В кризис банки благотворительностью не занимаются!”. Творить благо, господин Пайома, не так уж и плохо, особенно в кризис. А вот спокойно взирать на гибель своих клиентов, пожалуй, стыдно.

Сегодня вопрос о приостановлении действий долговых обязательств на определенное время обсуждается во многих государствах Европы. Правительство Испании, Болгарии, Чехии, Литвы и России готовы в принудительном порядке заставить банки пойти навстречу клиентам. Никто не ждет благотворительности ни от банков, ни от государства , а всего лишь солидарности, готовности пойти навстречу во время кризиса и дать послабления как частным, так и юридическим лицам.

В силах правительства ограничить алчность банков, но возьмет ли государство на себя социальную ответственность и законодательно поддержит жителей своей страны перед банками или нет, видимо покажет время.

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