Все наши политические "феминистические" ценности: "нам нужны бабы в избирательных списках"

Я поняла, что же для меня не так в ситуации с Майлис Репс и почему меня так раздражают попытки сделать из неё кейс по феминизму. Потому что это не этот случай. Майлис несёт ответственность за ошибку, которую она совершила будучи министром, а высказывающиеся в её защиту пытаются играть на снисхождении к ней, как к женщине-многодетной матери. То есть действуют по патерну, который называется ”скрытый шовинизм”.

Дескать, а давайте относится к женщинам-матерям в политике как-то иначе… и тут у меня начинается когнитивный диссонанс, иными словами ”вскипает мозг”. Сказать ”я — феминистка” в Эстонии это как повесить себе на спину мишень, ибо оппоненты после такого заявления, начинают воспринимать ровно 5% информации, которую ты несёшь. Вследствии этого, у нас все мнения на тему гендерного равноправия упаковывают в 33 слоя смысловых конструкций, чтобы не дай бог не обвинили в этом самом феминизме.

И вот с удивлением смотрю, как на этом фоне сейчас переобуваются под всякие феминистические ценности известные политики (пардон-те, политесы). Но только все эти ценности опять какие-то лубочно-клюквенные, а не про равноправие. Мне кажется, они про скользкую дорожку ”гендерных квот” или еще хуже — ”нам нужны бабы в избирательных списках, а то некомильфо". Правда, желательно, чтобы бабы, эти были про "традиционные ценности", а не про ”плюрализм мнений”.

Очень опять забавно, поскольку ранее эта риторика как-будто никак политиков не касалась. Особенно, когда ”чморили” Керсти Кальюлайд и Санну Марин (премьер-министр Финляндии) или когда г-н Рыйвас уходил с поста из-за обвинений в домогательствах, а Яак Мадисон был запятнан парочкой подобных историй. Ой, а как же подозрения в семейном насилии в адрес "2 дня министр" Куузика? Что-то молчали в кружевные платочки и так глубоко не задумывались. Пожурили хамов и да полноте, что уж там, у нас в Эстонии в целом всё хорошо ж с правами людей.

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