Волна увольнений — начало трагедии?
Предпринимательница Юлия Соммер поделилась мнением о коронакризисе.
Предпринимательница Юлия Соммер поделилась мнением о коронакризисе.
Все лето СМИ пестрят заголовками: ”Предприятия Эстонии сообщили об увольнении более чем 400 работников”, ” в Таллинне сто человек могут потерять работу: еще один работодатель сообщил о массовом сокращении”, ”Три крупных столичных отеля объявили о массовых сокращениях”, ”Еще одно крупное сокращение…”. А потом еще одно, еще одно, еще…
Когда остановится волна увольнений и сокращений? Или это только начало трагедии, разыгрываемой в нашем государстве?
В заголовках изящно пишут про сокращения, в реальности же многих увольняют согласно cтатье 79, ”Расторжение трудового договора по соглашению”. Другими словами, такому ”сокращенцу” не положены ни дополнительной зарплаты, ни пособия от Кассы по безработице.
Удобно! Удобно владельцам крупных предприятий экономно сокращать своих работников. Удобно государству — не придется выплачивать пособия. Неудобно исключительно людям, попавшим в эту ситуацию.
А ведь если опираться на букву закона, работодатель обязан соблюдать сроки предуведомления сотрудника о сокращении. Срок, за который нужно уведомить сотрудника, зависит от продолжительности трудовых отношений:
О правах работника:
По состоянию на конец июля был зарегистрирован 50 701 безработный, от 16 лет до пенсионного возраста. По сравнению с прошлым годом численность зарегистрированных безработных выросла в 1,6 раз.
По вине коронакризиса многие семьи оказались у черты бедности. Ежемесячно кредиторы подают в суд на более чем 4000 должников!
Статистика демонстрирует удручающую картину. К настоящему моменту проблемы с выплатой малых кредитов и рассрочек испытывают тысячи жителей Эстонии. Всего, за период карантина и кризиса 2020 года, о платежном отпуске ходатайствовали 9000 раз, из них 5000 ходатайств касались малых кредитов и лизингов, 3700 — жилищных кредитов.
Уже осенью у многих жителей нашей страны закончатся взятые в ходе коронакризиса платежные отпуска по кредитам. Государство должно быть готовым к тому, что осенью количество безработных увеличится, а семей, нуждающихся в помощи, станет еще больше.
По данным Департамента статистики, в прошлом году 21,7% жителей Эстонии проживали в относительной бедности и 2,4% — в абсолютной бедности.
Волна сокращений может коснуться каждого из нас. Однако правительство до сих пор не разработало программу и меры по оказанию помощи жителям своей страны. Поиски альтернативной работы поведут людей различными путями. Легальными, нелегальными, а еще, как вариант, преступными.
Социальное неравенство свидетельствует о полной потере диалога между простыми жителями страны и ее верхушкой. Одни выживают на прожиточный минимум, другие получают огромные премии… Многие, например, так и не поняли за какие такие заслуги перед человечеством члены правления и руководство Больничной кассы получили премии в недавнем прошлом? С каждым годом все сложнее вовремя получить грамотное лечение, все сложнее попасть на приемы к врачам. Чрезвычайное положение сдвинуло плановые операции и записи к врачам- специалистам. До сих пор система здравоохранения не в силах отойти от пережитого, не восстановила даже тех позиций, с которых ушли в карантин! А ведь все это представляет угрозу здоровью нации!
У меня постоянно перед глазами стоит социальная реклама про тот реанимобиль, на который у государства нет 200 000 Евро! Какой стыд сознавать, что из года в год на покупку оборудования в детскую больницу совершают личные пожертвования простые люди! Как больно видеть фотографии детей, которым Больничная касса отказала в лечении за пределами страны, не предоставляя альтернативного уровневого лечения на родине! На помощь таким детям снова приходят обычные люди, собирают денежные средства и молятся за их здоровье….
Так в чем же были выявлены заслуги руководства Больничной кассы, столь щедро поощренные? Здесь не поощрять, а наказывать нужно! Или… перед ними стояли другие задачи?
Не дай бог, всё пойдет по сценарию и будет повторно введено чрезвычайное положение… Как выживать-то будем? С малым и средним бизнесом окончательно распрощаемся?
Работодатели будут замораживать свои производства, которые ориентированы на экспорт, туризм и общественное питание… Другие-то отрасли для заработка если и были, то давно уже загублены!
Мы не были готовы к первой ”волне”, а уже поговаривают о второй. И если в первую мы нырнули в обнимку с одними проблемами, то вторая нас накроет и опустит на самое дно, — камень проблем, привязанный к шее, стал весить в два раза больше!
P.S. Редакция может не разделять мнение автора.
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