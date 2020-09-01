Волна увольнений — начало трагедии?

Все лето СМИ пестрят заголовками: ”Предприятия Эстонии сообщили об увольнении более чем 400 работников”, ” в Таллинне сто человек могут потерять работу: еще один работодатель сообщил о массовом сокращении”, ”Три крупных столичных отеля объявили о массовых сокращениях”, ”Еще одно крупное сокращение…”. А потом еще одно, еще одно, еще…

Когда остановится волна увольнений и сокращений? Или это только начало трагедии, разыгрываемой в нашем государстве?

В заголовках изящно пишут про сокращения, в реальности же многих увольняют согласно cтатье 79, ”Расторжение трудового договора по соглашению”. Другими словами, такому ”сокращенцу” не положены ни дополнительной зарплаты, ни пособия от Кассы по безработице.

Удобно! Удобно владельцам крупных предприятий экономно сокращать своих работников. Удобно государству — не придется выплачивать пособия. Неудобно исключительно людям, попавшим в эту ситуацию.

А ведь если опираться на букву закона, работодатель обязан соблюдать сроки предуведомления сотрудника о сокращении. Срок, за который нужно уведомить сотрудника, зависит от продолжительности трудовых отношений:

сотрудник работает менее 1 года: как минимум за 15 календарных дней;

сотрудник проработал в компании более 1 года, но менее 5 лет: как минимум за 30 календарных дней;

сотрудник проработал в компании более 5 лет, но менее 10 лет: как минимум за 60 календарных дней;

сотрудник проработал в компании 10 лет и более: как минимум за 90 календарных дней.

Уведомление должно быть оформлено в письменном виде. Сотрудник обязан поставить свою подпись в знак того, что оповещение получил и ознакомился с ним.

Коротко о выплатах работнику:

вознаграждения за труд в обычном порядке (в течение времени оповещения работодатель платит прежнюю заработную плату, если стороны не договорились о другом);

компенсация неиспользованного отпуска;

возмещение по сокращению в размере одного среднемесячного вознаграждения за труд работника.

О правах работника: