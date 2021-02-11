Владимир Свет: налог на снег не нужен. Нужна централизованная уборка снега

Кто платит?

Начать стоило бы с тезиса, о котором в последнее время велось много разговоров. Не должен ли город полностью взять на себя заботы обо всех пешеходных дорожках? Технически тут нет ничего невозможного — нужно организовать больше конкурсов госпоставки, чтобы услугами по уборке снега и борьбе с гололедом охватить существенно больше квадратных метров, чем сейчас. А также нанять дополнительных специалистов по надзору, которые контролировали бы увеличившиеся объемы. Останется лишь решить вопрос занятости этих специалистов не в зимнее время.

На самом деле, тут только одна проблема — деньги. Если мы говорим о том, что местное самоуправление взяло на себя оказание новой услуги, это значит, что откуда-то должны были появится необходимые для этого средства. Если взять за основу расчеты Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, это может значить для городского бюджета около 20 млн евро в год. Даже если бы эта сумма была на четверть меньше, очень сложно представить, за счет чего она будет покрыта. Даже если уволить всех районных старейшин, закрыть районные газеты и прекратить информирование населения посредством других каналов, большей части суммы будет не хватать. Причем, она будет нужна не единожды, а ежегодно. То есть даже отказ от некоторых существенных инвестиций тут не поможет.

Потенциальным решением могло бы стать увеличение доходной базы местного самоуправления. Можно поспекулировать на тему, не хотят ли соцдемы, которые предлагают уборку всех улиц сделать обязанностью города, ввести для этого специальный налог? Хотя некоторые политики могут перед выборами поиграть с идеей налога на снег, в наших реалиях к этому нельзя отнестись серьёзно. С одной стороны, у нас практически не существует системы местных налогов, а правительство объявило налоговый мир. Во-вторых, признаемся себе, если наши законы годами возлагают обязанности по зимней уборке также и на владельцев недвижимости, следовательно, речь идет об общественном компромиссе, оформленном на законодательном уровне. Иными словами, в данный момент налогоплательщики несут некоторые обязательства напрямую через товарищества, вместо того, чтобы оплачивать это косвенно, через налоги.