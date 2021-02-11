Владимир Свет: налог на снег не нужен. Нужна централизованная уборка снега

Нынешние дебаты о зимней уборке улиц перешли в политическую плоскость. Это неудивительно, с учетом приближающихся местных выборов. На самом деле, стоило бы подумать о том, в чем реально заключаются проблемы с зимней уборкой и где прячутся решения.
Кто платит?
Начать стоило бы с тезиса, о котором в последнее время велось много разговоров. Не должен ли город полностью взять на себя заботы обо всех пешеходных дорожках? Технически тут нет ничего невозможного — нужно организовать больше конкурсов госпоставки, чтобы услугами по уборке снега и борьбе с гололедом охватить существенно больше квадратных метров, чем сейчас. А также нанять дополнительных специалистов по надзору, которые контролировали бы увеличившиеся объемы. Останется лишь решить вопрос занятости этих специалистов не в зимнее время.
На самом деле, тут только одна проблема — деньги. Если мы говорим о том, что местное самоуправление взяло на себя оказание новой услуги, это значит, что откуда-то должны были появится необходимые для этого средства. Если взять за основу расчеты Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, это может значить для городского бюджета около 20 млн евро в год. Даже если бы эта сумма была на четверть меньше, очень сложно представить, за счет чего она будет покрыта. Даже если уволить всех районных старейшин, закрыть районные газеты и прекратить информирование населения посредством других каналов, большей части суммы будет не хватать. Причем, она будет нужна не единожды, а ежегодно. То есть даже отказ от некоторых существенных инвестиций тут не поможет.
Потенциальным решением могло бы стать увеличение доходной базы местного самоуправления. Можно поспекулировать на тему, не хотят ли соцдемы, которые предлагают уборку всех улиц сделать обязанностью города, ввести для этого специальный налог? Хотя некоторые политики могут перед выборами поиграть с идеей налога на снег, в наших реалиях к этому нельзя отнестись серьёзно. С одной стороны, у нас практически не существует системы местных налогов, а правительство объявило налоговый мир. Во-вторых, признаемся себе, если наши законы годами возлагают обязанности по зимней уборке также и на владельцев недвижимости, следовательно, речь идет об общественном компромиссе, оформленном на законодательном уровне. Иными словами, в данный момент налогоплательщики несут некоторые обязательства напрямую через товарищества, вместо того, чтобы оплачивать это косвенно, через налоги.
Что делать?
Наиболее конструктивным решением было бы согласиться с тем, чтобы зимняя уборка дорог и улиц по-прежнему была поделена между местным самоуправлением и владельцем недвижимости. Однако нужно сосредоточиться на том, как повысить эффективность сотрудничества в этой области и решить проблемы, которые омрачают это сотрудничество.
Одна проблема кроется в неэффективном использовании средств. Есть очень много мест, где одну сторону улицы очищает заказанная городом техника, а за уборку пролегающего на другой стороне тротуара отвечают квартирные товарищества. По большей части город заказывает машины у одного предприятия, а товарищества обслуживает какая-то другая фирма или дворник. В идеале эти работы могла бы выполнять одна и та же машина, но в реальности расходуется топливо и рабочее время нескольких машин и водителей. Вдобавок к экономическому аспекту, все большую роль начинает играть экологический след всей этой деятельности. Безусловно, это лишь вопрос времени, когда мы задумаемся о влиянии зимней уборки на экологию.
Второй проблемой является ситуация, когда качество обслуживания одной и той же пешеходной дорожки неравномерно и разнится от участка к участку. Эти 10 метров тротуара, о которых владелец участка забыл позаботиться или планировал привести в порядок несколько позже, для человека с особыми потребностями могут стать непреодолимыми. С точки зрения пешехода, такие неочищенные участки могут обнулить километры хорошо почищенных дорог. Не говоря о том, что качество обслуживания прилегающих к недвижимости и находящихся в собственности города отрезков дороги может отличаться в зависимости от того, насколько старательна обслуживающая фирма, какую технику она использует и насколько опытен местный дворник. Кстати, последних можно по праву считать героями нынешней зимы.
Решением этих проблем мог бы стать порядок, при котором город и товарищества заказывали бы услуги у одних и тех же предприятий. Каждый платил бы лишь за площадь, находящуюся в его ведении. Порядок, когда товарищество напрямую платит за услугу, а не посредством выплаченных местному самоуправлению налогов, распределяет и ответственность. У каждого владельца земли появляется не только естественный интерес, но законное право осуществлять контроль, действительно ли машина подрядчика прибыла на место, не появились ли слишком большие сугробы, сгружен ли снег на зеленую зону, а не на пешеходную дорожку. Такая же ситуация и с городскими властями, которые не должны будут контролировать отдельно владельцев земли и отдельно своих подрядчиков, но осуществлять контроль совместно с товариществами и в отношении одной уборочной фирмы. Это могло бы вывести город и товарищества на совершенно новый уровень сотрудничества.
Для этого имеется одна конкретная аналогия: организованный вывоз мусора. Местное самоуправление посредством публичного конкурса госпоставки находит предприятие, с которым товарищества заключают договор. Разница с мусором состоит в том, что город также будет клиентом, чей объем заказанных услуг, видимо, будет составлять более половины объема договора. Разумеется, такой подход нуждается в тщательном обсуждении, поскольку у организованного вывоза мусора также имеется ряд проблем. Кто принимает решение о применении санкций? Как устанавливаются условия договора? Что случится, если товарищество захочет самостоятельно убирать свою территорию и не присоединится к договору? Все эти вопросы нужно всесторонне рассматривать и инициатором этой дискуссии мог бы выступить Эстонский союз квартирных товариществ. Эти изменения имели бы настолько фундаментальное значение и широкое влияние, что их нужно было бы облечь в форму закона со стороны парламента.
Эта зима гораздо более снежная, чем зимы последних лет. Как город, так и некоторые владельцы недвижимости могли бы лучше выполнять свою работу. Надзор за городскими подрядчиками мог бы быть эффективнее. Конечно, и коммуникация со стороны города могла бы быть понятней. Но если мы не хотим и дальше тонуть в сугробах, то должны развивать сотрудничество между городом, квартирными товариществами и владельцами недвижимости.
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