Виторган: не имеет значения как вы относитесь к Навальному-политику. По человечески он герой

Теперь уже никто не задаст Навальному опостылевшие ему вопросы:

— А почему вас тогда не посадили до сих пор?

И

— А почему же вас тогда не убили до сих пор?

Его сначала убили, а потом посадили. Все события выстроились в логическую цепочку людей, привыкших жить в государстве, которым управляют силовики. Посадили, не выдержав невиданной прежде наглости: он вернулся. Он не вступил в бессловесный сговор с ГБ. А они дали ему шанс ”мирного” по их логике исхода. Он вернулся. Он положил на все их размены, экивоки и угрозы. Не имеет теперь никакого значения как вы относитесь к Навальному-политику. По человечески он герой. В таких условиях и в такой стране герой он.

Я не знаю выйдет ли он когда-нибудь из тюрьмы. К этому сроку прибавятся ещё. Не сомневаюсь. Думаю, что если выйдет, то только президентом. Мне очень жаль, что это так. Мне не нравится, что мир стал черно-белым и не до нюансов и оттенков.

Я уверен, что наступает время Юли. Я желаю ей сил. И с сегодняшнего дня на вопрос: ”Поддерживаете ли вы Алексея Навального?” — я отвечаю: ”Да”.

А с нюансами и оттенками разберёмся потом. Всему своё время.



Редакция может не разделять мнение автора.

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