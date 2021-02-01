Виктор Ерофеев: спорное наследие царя Бориса

Повезло ли России с Ельциным? Чем больше проходит времени, тем более смутной, неотчетливой становится фигура Бориса Ельцина. Казалось бы, все должно быть наоборот: время, как правило, вносит ясность. Но тут, в этой исторической интриге, отчасти виноват даже не он, а то, что случилось после. Сквозь ельцинский туман мы видим политическую роль его преемника. Если бы Путин не превратился в вечного президента, ушел бы на покой после положенных двух сроков, на Ельцина вряд ли стали бы вешать всех собак с разных сторон. А так, видимо, он почти всем не угодил.

Для путинских друзей-соратников с течением времени он сделался символом-жупелом "лихих девяностых", всего того хаоса, с которым они, по их мнению, справляются, — хотя и не без труда. Это лживая, лицемерная позиция, поскольку основная масса путинизма выделилась именно в 90-е. Нынешняя элита обязана, в первую очередь, этому переходному периоду, куче ошибок, несообразностей, просчетов, которые совершил не слишком дальновидный, в интеллектуальном смысле простоватый первый президент России и которые привели путинизм к власти. В тот переходный период Россия имела реальный шанс вырваться из цепких объятий исторического мракобесия. Ельцин не справился с этой задачей.

Но чем больше ругаешь его, тем больше подыгрываешь друзьям Путина. Демократический лагерь в России в отношении оценки Ельцина расколот навсегда. Ельцину подошел бы такой же черно-белый надгробный памятник, какой сделал Хрущеву Эрнст Неизвестный. Его деяния половинчаты, открашены в контрастные тона. Демократам и западным исследователям есть из чего выбирать. Шкала оценок Ельцина вмещает в себя как восторги по поводу гениального спасителя России, так и ругань в адрес политического пройдохи, политического самодура, обожавшего власть и водку.

В самом деле, роясь в политической биографии Ельцина, понимаешь, что тут есть из чего выбирать. Можно разделить его на раннего и позднего, на смелого и боязливого, на харизматика и клоуна, демократа и царя Бориса. В зачет можно поставить Ельцину достойный выход из СССР, который не мог не развалиться, и рухнул в какой-то момент стараниями ГКЧП.