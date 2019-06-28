28.06.2019, 20:35

Vaba Lava в нашей Нарве: как должно быть?


Яна Павленкова, руководитель фонда Prototron
Яна Павленкова, руководитель фонда Prototron
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Vaba Lava в нашей Нарве: как должно быть?
Jana PavlenkovaFacebook

Реакция соучредителя Нарвского творческого инкубатора OBJEKT Яны Павленковой на поиски 200 000 евро для Vaba Lava специально для RusDelfi.

Для того, чтобы культурная жизнь кипела и развивалась, только открыть двери центра недостаточно. Необходимо гарантировать, что у совершенно новой инфраструктуры будут ресурсы на начальный запуск. И здесь ситуация развития любой платформы для предоставления услуг всегда примерно одинакова. Прошу прощения за сравнение театральных постановок с услугами — это только для наглядности.

Так вот, должно сформироваться общество тех, кто услугу потребляет — то есть в данном случае зрителей, и тех, кто их предлагает — то есть театров, танцоров и других творческих групп. И поначалу все это требует ресурса — как и в бизнесе, в это время обычно компании живут за счет инвестиций. И какое-то время получают дополнительные вливания все: и платформа Vaba Lava, и выступающие, и зрители. Чтобы у всех выработались привычки и все затем зажили счастливо и культурно.

Процитирую одного из самых влиятельных деятелей культуры Эстонии — дирижера Певческого праздника Хирво Сурва: "Мечтаю, чтобы нашелся хоть один политик, который бы сказал, что культура и Певческие праздники должны быть над-политическими, быть приоритетом несмотря на то, находишься ли ты в оппозиции или коалиции”.

Потому что партии в правящей коалиции меняются. И не хотелось бы, чтобы кто-то оценивал какие-то проекты в области культуры исключительно, как проекты центристов (реформистов, социал-демократов и т.д.).

В пример Нарве я бы поставила модель, по которой поддерживается экосистема Новой Художественной Галереи в городе Уолсолл, Великобритания. Город, находящийся недалеко от Бирмингема, очень мультинациональный и постиндустриальный. Галерея получает основное финансирование от государства и от города. Но самое интересное: галерея частично бесплатная для посещения, а вот художникам, фотографам и другим творческим группам Галерея платит, чтобы они готовили выставки и перформансы.

Культура крайне важна всем и везде: необходимо поддерживать местные театры, театр Ильмарине, ”Королевский Жираф”, танцевальные труппы, чтобы они могли творить и представлять свои постановки для нас на самой классной (это мое личное мнение) площадке в Нарве. А также поддерживать другие творческие группы в регионе и стране, чтобы им было не сложно приезжать в Нарву, чтобы билеты были нам доступны, но в то же время не отнимали дохода от театрального центра.

Если мы хотим, чтобы такое культурное движение было, то надо инвестировать в наше общее будущее.

Инкубаторы, подобные тому, как строится по соседству от Vaba Lava — всегда содержатся частично на деньги местного самоуправления, которые заинтересованы, чтобы инкубаторы фокусировались на предоставлении услуг, организации мероприятий и поддержки людей, желающих начать в данном городе и регионе свой бизнес.

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