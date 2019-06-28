Vaba Lava в нашей Нарве: как должно быть?

Для того, чтобы культурная жизнь кипела и развивалась, только открыть двери центра недостаточно. Необходимо гарантировать, что у совершенно новой инфраструктуры будут ресурсы на начальный запуск. И здесь ситуация развития любой платформы для предоставления услуг всегда примерно одинакова. Прошу прощения за сравнение театральных постановок с услугами — это только для наглядности.

Так вот, должно сформироваться общество тех, кто услугу потребляет — то есть в данном случае зрителей, и тех, кто их предлагает — то есть театров, танцоров и других творческих групп. И поначалу все это требует ресурса — как и в бизнесе, в это время обычно компании живут за счет инвестиций. И какое-то время получают дополнительные вливания все: и платформа Vaba Lava, и выступающие, и зрители. Чтобы у всех выработались привычки и все затем зажили счастливо и культурно.

Процитирую одного из самых влиятельных деятелей культуры Эстонии — дирижера Певческого праздника Хирво Сурва: "Мечтаю, чтобы нашелся хоть один политик, который бы сказал, что культура и Певческие праздники должны быть над-политическими, быть приоритетом несмотря на то, находишься ли ты в оппозиции или коалиции”.

Потому что партии в правящей коалиции меняются. И не хотелось бы, чтобы кто-то оценивал какие-то проекты в области культуры исключительно, как проекты центристов (реформистов, социал-демократов и т.д.).