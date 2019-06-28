Vaba Lava в нашей Нарве: как должно быть?
Реакция соучредителя Нарвского творческого инкубатора OBJEKT Яны Павленковой на поиски 200 000 евро для Vaba Lava специально для RusDelfi.
Реакция соучредителя Нарвского творческого инкубатора OBJEKT Яны Павленковой на поиски 200 000 евро для Vaba Lava специально для RusDelfi.
Для того, чтобы культурная жизнь кипела и развивалась, только открыть двери центра недостаточно. Необходимо гарантировать, что у совершенно новой инфраструктуры будут ресурсы на начальный запуск. И здесь ситуация развития любой платформы для предоставления услуг всегда примерно одинакова. Прошу прощения за сравнение театральных постановок с услугами — это только для наглядности.
Так вот, должно сформироваться общество тех, кто услугу потребляет — то есть в данном случае зрителей, и тех, кто их предлагает — то есть театров, танцоров и других творческих групп. И поначалу все это требует ресурса — как и в бизнесе, в это время обычно компании живут за счет инвестиций. И какое-то время получают дополнительные вливания все: и платформа Vaba Lava, и выступающие, и зрители. Чтобы у всех выработались привычки и все затем зажили счастливо и культурно.
Процитирую одного из самых влиятельных деятелей культуры Эстонии — дирижера Певческого праздника Хирво Сурва: "Мечтаю, чтобы нашелся хоть один политик, который бы сказал, что культура и Певческие праздники должны быть над-политическими, быть приоритетом несмотря на то, находишься ли ты в оппозиции или коалиции”.
Потому что партии в правящей коалиции меняются. И не хотелось бы, чтобы кто-то оценивал какие-то проекты в области культуры исключительно, как проекты центристов (реформистов, социал-демократов и т.д.).
В пример Нарве я бы поставила модель, по которой поддерживается экосистема Новой Художественной Галереи в городе Уолсолл, Великобритания. Город, находящийся недалеко от Бирмингема, очень мультинациональный и постиндустриальный. Галерея получает основное финансирование от государства и от города. Но самое интересное: галерея частично бесплатная для посещения, а вот художникам, фотографам и другим творческим группам Галерея платит, чтобы они готовили выставки и перформансы.
Культура крайне важна всем и везде: необходимо поддерживать местные театры, театр Ильмарине, ”Королевский Жираф”, танцевальные труппы, чтобы они могли творить и представлять свои постановки для нас на самой классной (это мое личное мнение) площадке в Нарве. А также поддерживать другие творческие группы в регионе и стране, чтобы им было не сложно приезжать в Нарву, чтобы билеты были нам доступны, но в то же время не отнимали дохода от театрального центра.
Если мы хотим, чтобы такое культурное движение было, то надо инвестировать в наше общее будущее.
Инкубаторы, подобные тому, как строится по соседству от Vaba Lava — всегда содержатся частично на деньги местного самоуправления, которые заинтересованы, чтобы инкубаторы фокусировались на предоставлении услуг, организации мероприятий и поддержки людей, желающих начать в данном городе и регионе свой бизнес.
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