"В России люди совершают 122 самоубийства в день. Коронавирусу и не снилось". Почему люди паникуют от новой болезни?

"Буду НЕ в тренде: не разделяю сложившейся паники относительно коронавируса. Мне кажется, что сейчас мир наблюдает и испытывает на себе влияние (возможности) социальных сетей и моментального обмена информацией + идет игра "больших кошельков" из мира финансов.

В 2009 году был вирус H1N1, который унес жизни порядка 250 000 человек. Вы о нем помните? Уверен, что нет, — пишет Мотин. — В общей сложности в 2016 году в Российской Федерации покончили с собой 44 673 человека. В пересчете это примерно 122 самоубийства в день, или по пять — каждый час. Коронавирусу и не снилось…"

"Сейчас модно все запрещать: отменять концерты, футбольный матчи проводить при пустых трибунах, не согласовывать массовые мероприятия. Чиновников понять можно: им проще запретить, чем рисковать. Многие из них стали заложниками ситуации, вот только логики в этих действиях нет. В Москве запретили мероприятия свыше 5000 человек, но при этом метро работает в штатном режиме. За одну неделю каждый житель Москвы через 3-4 контакта общается с каждым", — добавляет он.

Полностью пост можно посмотреть ниже.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.