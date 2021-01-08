"В большинстве своем, нам по-барабану": житель Нарвы о смене городской власти и том, как обстоят дела в городе

Православное Рождество — прекрасный повод посмотреть на свой родной город по-доброму, замечательный день, чтобы объявить рождественский мир по всем направлениям, понять и простить... И все-таки.

До 17 января Нарва, по-прежнему, в ”осаде” известных, но не всем понятных ограничений, которые, естественно, накладывают свой, отнюдь, непраздничный и экономический отпечаток на настроение, мысли и кошельки нарвитян. Но как, в свое время, говорил еще мой дедушка: "Принаровский — народ таковский!”. Мы привыкаем, подстраиваемся, достаем из потаенных местечек свои заначки, надеваем или игнорируем маски, смело подставляем плечи под вакцину и не менее смело, под ”угрозой” увольнения, отказываемся от нее, но делаем это по-своему.

Что касается общей картины, то город опустел. Нас всех попрятали по квартирам, а многих, просто, напугали ”страшной статистикой”. Мы переселились в интернет, погрязли в соцсетях, зависли в ”ящике”. ”До встречи в фейсбуке!” — прощаемся мы на расстоянии 2-х метров друг с другом. Улицы, практически, безлюдны. Редкий ребенок залепит тебе снежком в спину. Даже снеговики в эти новогодние праздники несколько грустны, а те, что в очках, невольно похожи на ”главного доктора страны”. На фоне всего этого появились новые виды домашнего досуга и ролевые игры с элементами карантинного пьянства, а также семейными баттлами в формате ”Сам дурак!”, ”Где деньги?” и ”Чьи это дети?”. ”Мама, а кто лучше, Дед Мороз или Коронавирус?” — спрашивает 5-летний ребенок. Но селедка под шубой была! И шампанское по-российскому и эстонскому времени, и народные салюты, соответственно. Кто-то заметил, что ”государственных” в этом году в Нарве бабахнуло больше. Может быть, какая разница. Настоящий праздник, он вне времени.

За день до окончания 2020 года нам поменяли городскую власть. Казалось бы, событие для Нарвы, но, в большинстве своем, нам по-барабану. ”От перестановки слагаемых, сумма не меняется” — мудро решили мы. Так называемые местные ”слуги народа” так часто перебегают, то туда, то сюда, что мы запутались. Нам бы шампанского…тихо…под ёлочкой…не городской…наливая соблюдая! Не бойтесь, мы вернемся к выборам, успеете еще отэлекторатить. — А вдруг у этих ”новостарых” получится? — Я тебя умоляю.