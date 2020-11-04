В бой идут одни старики. Есть ли между ними разница?

Когда я пишу эти строки, я еще не знаю, кто именно стал президентом США. Надеюсь, что об этом не знаете и вы, ведь в Пенсильвании еще не подсчитаны все голоса, а значит любые выводы делать преждевременно.

Впрочем, Дональд Трамп уже провозгласил собственную победу и сделал это уже утром в среду (по таллиннскому времени, на часах самого Трампа к тому времени был еще вторник). Глупо объяснять, насколько выборы президента США важное событие для всего мира. Мой российский коллега Илья Бер и вовсе считает их важнейшими в истории: ”США — пока что сильнейшая страна в мире в экономическом, военном отношении и в области идей. То есть мировой трендсеттер. Это факт, который кому-то нравится, а кому-то нет”, — пишет он.

По иронии судьбы в бой на этих выборах идут одни старики. Самый пожилой президент в истории Дональд Трамп — он оказался даже старше Рейгана, ведь того приводили к присяге в неполные 70 лет, а Трампу четыре года назад 70 уже исполнилось. Но конкурент Трампа — демократ Джо Байден и того старше: ему через пару недель стукнет 78. Станет ли Байден самым пожилым президентом в американской истории — для меня пока вопрос открытый. Вы, возможно, уже знаете на него ответ.

Байден был безусловным фаворитом президентской гонки. Все без исключения авторитетные источники информации отдавали ему победу. Как будто забыли о том, что происходило четыре года назад. Тогда фаворитом тоже была представительница демократов Хиллари Клинтон. И за нее действительно проголосовали на 3 миллиона избирателей больше, чем за Трампа. Но увы для Хиллари, эти цифры при американской системе подсчета голосов ничего не значат. Тут нужно считать голоса выборщиков, а не рядовых избирателей. Впрочем, зачем я объясняю: в течение последней недели все читатели RusDelfi стали экспертами в области американской выборной системы.

Впрочем, делал ли Америку ”снова великой” сам Трамп ? То есть более великой, чем была при его предшественнике Обаме?

Позволю себе еще процитировать Илью Бера: ”Самое же важное для меня — это устойчивость демократической системы выборов и других демократических институтов. Именно на это с начала своего президентства, на мой взгляд, в явном виде посягает Трамп. Поэтому они зачастую не имеют ничего общего ни с действительностью, ни с тем, что Трамп на самом деле думает. Про это благодаря такой манере устной и письменной речи вообще довольно сложно судить. Фактчекеры устали ловить его на ошибках, вранье и взаимно противоречивых утверждениях, которые он выдаёт по пачке в неделю. Счёт в первый же год его президентства пошёл на тысячи” — пишет он.