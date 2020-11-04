В бой идут одни старики. Есть ли между ними разница?

Главный редактор RusDelfi – о том, как русские относятся к выборам в США и кто в роли президента сверхдержавы для них предпочтительнее.
Когда я пишу эти строки, я еще не знаю, кто именно стал президентом США. Надеюсь, что об этом не знаете и вы, ведь в Пенсильвании еще не подсчитаны все голоса, а значит любые выводы делать преждевременно.
Впрочем, Дональд Трамп уже провозгласил собственную победу и сделал это уже утром в среду (по таллиннскому времени, на часах самого Трампа к тому времени был еще вторник). Глупо объяснять, насколько выборы президента США важное событие для всего мира. Мой российский коллега Илья Бер и вовсе считает их важнейшими в истории: ”США — пока что сильнейшая страна в мире в экономическом, военном отношении и в области идей. То есть мировой трендсеттер. Это факт, который кому-то нравится, а кому-то нет”, — пишет он.
По иронии судьбы в бой на этих выборах идут одни старики. Самый пожилой президент в истории Дональд Трамп — он оказался даже старше Рейгана, ведь того приводили к присяге в неполные 70 лет, а Трампу четыре года назад 70 уже исполнилось. Но конкурент Трампа — демократ Джо Байден и того старше: ему через пару недель стукнет 78. Станет ли Байден самым пожилым президентом в американской истории — для меня пока вопрос открытый. Вы, возможно, уже знаете на него ответ.
Байден был безусловным фаворитом президентской гонки. Все без исключения авторитетные источники информации отдавали ему победу. Как будто забыли о том, что происходило четыре года назад. Тогда фаворитом тоже была представительница демократов Хиллари Клинтон. И за нее действительно проголосовали на 3 миллиона избирателей больше, чем за Трампа. Но увы для Хиллари, эти цифры при американской системе подсчета голосов ничего не значат. Тут нужно считать голоса выборщиков, а не рядовых избирателей. Впрочем, зачем я объясняю: в течение последней недели все читатели RusDelfi стали экспертами в области американской выборной системы.
Впрочем, делал ли Америку ”снова великой” сам Трамп ? То есть более великой, чем была при его предшественнике Обаме?
Позволю себе еще процитировать Илью Бера: ”Самое же важное для меня — это устойчивость демократической системы выборов и других демократических институтов. Именно на это с начала своего президентства, на мой взгляд, в явном виде посягает Трамп. Поэтому они зачастую не имеют ничего общего ни с действительностью, ни с тем, что Трамп на самом деле думает. Про это благодаря такой манере устной и письменной речи вообще довольно сложно судить. Фактчекеры устали ловить его на ошибках, вранье и взаимно противоречивых утверждениях, которые он выдаёт по пачке в неделю. Счёт в первый же год его президентства пошёл на тысячи” — пишет он.
Трамп еще до оглашения официальных результатов выборов фактически подтвердил слова русского журналиста. В течение нескольких недель он давал понять, что если результаты выборов будут близки к ничьей, он может обвинить демократов в мошенничестве с голосованием и попытке украсть у него победу. Рано утром в среду он сделал именно это. „Это сценарий, которого все опасались, — пишет корреспондент BBC Энтони Зуркер. — Президент США поставил под угрозу подсчет голосов — процесс, который растягивался на несколько дней после выборов, даже в годы, когда досрочное голосование или голосование по почте не было столь популярно”.
Однако русскоязычные пользователи в большинстве своем не согласны ни с Бером, ни с Зуркером. Я посмотрел опросы на всех известных мне российских политических ресурсах, провел собственный опрос для пользователей RusDelfi — и вот итог. Везде, абсолютно везде, в этих опросах побеждает Трамп. Иногда с большим отрывом. Так у нас на RusDelfi при 2700 проголосовавших Трамп он просто разгромил оппонента, набрав 52% голосов, в то время как Байден — всего 18%. Похоже, наши пользователи тоже решили сделать Америку снова великой.
Впрочем, делал ли Америку ”снова великой” сам Трамп ? То есть более великой, чем была при его предшественнике Обаме? Если отбросить лозунги и явную эпатажность, то в жизни американцев мало что изменилось. А вот для жителей Эстонии, как и остальных стран Балтии измениться может многое. Во время своего первого срока Трамп давал неоднократно понять, что недоволен работой международных организаций: перестал поддерживать ВОЗ и грозился распустить НАТО, инициатором создания и лидером которого является Америка. Что будет, если во время своего второго срока Дональд Фредерикович возьмет да и претворит вторую угрозу в жизнь?
”Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов высказался о президентских выборах в США так: хрен редьки не слаще
Но если вернуться к опросу, то мы не ставили себе целью сделать выборку нашего опрсоа репрезентативной, но когда таких интернет-опросов несколько и проведены они на самых разных интернет-ресурсах, к ним, пожалуй, стоит отнестись серьезно. Российский политолог, экс-профессор МГИМО, а также нескольких американских университетов Лилия Шевцова на страницах издания ”Обозреватель” заявляет, что россиянам вообще стоит молиться на Америку, ведь соотнесение Россией себя с США; взгляд российской элиты на мир через призму отношений с Вашингтоном; взаимное с Америкой сдерживание друг друга воспроизводят великодержавный статус России. А этот статус — хребет российского самодержавия. Так что чем более империалистически (лучше на словах, а не на деле) настроены Штаты, тем лучше для российской пропанганды.
Хотя лидер российской партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью агентству РИА ”Новости” посчитал, что особой разницы для России в том, кто победит на президентских выборах в США нет и выразил мысль старой русской пословицей: хрен редьки не слаще. ”Ни Дональд Трамп, ни Джо Байден не сулят РФ ничего хорошего”, — расшифровал он.
В советском фильме ”В бой идут одни ”старики” последнее слово использовалось в кавычках и обозначало летчиков, уже получивших боевой опыт — в отличие от почти нелетавших новобранцев. В нынешней Америке оба старика настоящие, закаленные. Так ли уж важно русским, кто из них победит в бою?
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