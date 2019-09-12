Угроза в социальный сетях: кого могут посадить, а кто отделается штрафом за ненависть в интернете?

Но отдельно хочу отметить случаи, которые можно отнести к случаям насилия в близким отношения или кибер-травле. Если человеку по интернету, в социальной сети, смс, звонками угрожает, например, хорошо знакомый человек, который осведомлен о вашей личной жизни, всячески вмешивается в вашу личную жизнь, несмотря на ваши просьбы оставить вас в покое и прекратить эти действия, и у вас есть основание полагать, что угрозы реальные и этот человек может их осуществить, то обязательно надо обратиться в полицию.

Просим родителей, чьи дети активно пользуются интернетом, активно интересоваться не только "реальной", но и виртуальной жизнью своих детей. Необходимо обсудить вместе с ребенком элементарные правила общения и вежливости — напомнить, что никакие оскорбления недопустимы ни в реальной жизни, ни в интернете, что ни одно действие в интернете не остается незамеченным и скрыть свою личность в интернете практически невозможно. Важно, чтобы у детей были доверительные отношения с родителями и дети рассказывали не только о том, когда кто-то обижает в интернете их лично, но и о случаях кибер-травли, например, по отношению и их друзьям и одноклассникам, чтобы можно было оперативно вмешаться в ситуацию и оказать оказавшемуся в трудной ситуации ребенку помощь.

§ 120. Угроза

(1) Угроза убийством, причинением вреда здоровью либо порчей или уничтожением имущества в значительном размере, если имелись основания опасаться осуществления угрозы, -наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года.

§ 151. Разжигание вражды

(1) Действия, представляющие собой публичные призывы к ненависти, насилию или дискриминации по мотивам, связанным с национальной или расовой принадлежностью, цветом кожи, половой принадлежностью, языком, происхождением, вероисповеданием, сексуальной ориентацией, политическими убеждениями, имущественным или социальным положением, если это повлекло угрозу жизни, здоровью или имуществу лица,- наказываются штрафом в размере до трехсот штрафных единиц или арестом.

§ 157³. Притесняющее преследование

(1) Поиск повторного или последовательного контакта с другим лицом, слежение за ним или вмешательство в частную жизнь лица иным образом против его воли, если целью или последствием этого является запугивание, унижение или беспокойство лица иным образом, если отсутствует состав виновного деяния, установленного статьей 137 настоящего Кодекса, -наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года.

С вопросами можно обратиться к веб-констеблю, своему молодежному полицейскому, который курирует вашу школу, либо телефон помощи детям 116 111. Больше информации на эту тему можно найти на сайтах https://kiusamisvaba.ee/kiva-programm/?lang=ru,https://www.targaltinternetis.ee/ru/ и https://budsmelim.ee/.