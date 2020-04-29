У министра от EKRE ностальгия по советскому прошлому? Редактор RusDelfi отвечает анекдотом

Вчера министр Арво Аллер разразился тирадой: "Кто пойдет убирать урожай? Постараемся справиться своими силами, найдем гимназистов, школьников, студентов — не отрядами, но надо использовать все возможности. Все новое — хорошо забытое старое. Я, конечно, не хотел сказать, что мы пойдем [в сельское хозяйство] в порядке шефства".

Я успел застать школьником советское время и даже некоторое время щеголял в красном галстуке. А поскольку Россия немного дольше, чем Эстония, съезжала с коммунистических рельсов, то и "на картошке" в середине 90-х успел побывать. В этом есть романтика, а для кого-то возможно, и ностальгия по юности. Но именно детская (солдатская, студенческая — иными словами, бесплатная, почти бесплатная или принудительная) рабочая сила была одной из самых странных составляющих советской экономики. Про это даже советский анекдот есть: возможно, министр Аллер его знает.

В аэропорту "Шереметьево" репортер берет интервью у группы итальянских туристов:

— Какова ваша цель пребывания в СССР?

— Мы перенимаем опыт работы в сельском хозяйстве.

— В сельском хозяйстве?!

— Да! Нам о такой организации дела можно только мечтать. Совхоз это просто фантастика! Шефская помощь — это грандиозно! Пашут землю солдаты, пропалывают рабочие, убирают урожай студенты, сортируют профессора, аспиранты, доценты. И все — бесплатно. Продав продукцию, директор совхоза говорит "7 миллионов убытков". Фантастика! И ему их дают. Мама мия! Нам такое и не снилось!

— Вы фермеры?

— Мы представители итальянской мафии!