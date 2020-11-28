У каждого гражданина России в голове лагерь и вышка с пулеметом

Не случайно Путин с таким откровенным раздражением говорил о той системе выборщиков, об американских выборах. Он действительно не понимает, нафиг нужна непредсказуемая система и зачем вообще нужны выборы, где избирают не его. Это прозвучало наивно, но очень красноречиво.

И мы видим, что, в общем, режиму всё комфортно. Более того, режим для себя выяснил, что можно экономить даже на лагерях. Их не надо строить, потому что каждый гражданин России, полный благоговейной исторической памяти, сам создает для себя лагерёк, сам ставит вышку с пулеметом, с энкавэдэшником – все это заносит себе в череп и носит постоянно в себе. И проволокой не надо обматывать: сами обмотаются. Это мечта, а не страна для любого режима.

И еще, в общем, могу сказать, что Путин предстает, если всё это знать, в роли достаточно умеренного пользователя всей той покорностью, которую ему предлагает народ. Так что вроде бы здесь можно было бояться нечего – режиму. Притом, что погружение в иллюзию всё глубже, разрыв с реальностью всё страшней и он всё незаметнее.

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