"Тебе красный, и не надо никакого штрафа". Таллиннец нашел способ борьбы с нарушителями?

Думаю все уже слышали об успокоительном перерыве для гонщиков. Надеюсь государство пойдет дальше, тем более это не так дорого.

Идея проста. Делаем два пункта на дороге Таллин-Тарту, например рядом с Синиалликад и рядом с мостом через Эмайыги. Проезд пунктов на скорости 30, сканируется номер. Если ты проехал участок между ними быстрее, чем это возможно по знакам, то загорается тебе красный, и нет, не надо никакого штрафа. Просто ты постоишь те минуты, которые ты "выиграл" и тогда едешь дальше.

На мой взгляд просто и эффективно.

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