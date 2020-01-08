Таллинн должен развиваться в качестве комфортной среды и для жизни, и для бизнеса

Когда у моих друзей и знакомых в какой-то момент начали появляться дети, во время встреч стали обсуждаться темы детских садов, школ и кружков по интересам. Сейчас, приближаясь к среднему возрасту, мы уже слышим о доступности и качестве различных социальных услуг и медицинской помощи в связи с нашими родителями или бабушками и дедушками.

Для разных людей интересны разные темы на разных этапах жизни, и очень редко к этим темам относятся вопросы межпартийной конкуренции.

Все ли, что было сделано в Таллинне в этом тысячелетии, было неправильно? Нет, конечно, нет. Кстати, большая часть города строится и формируется не городской управой или собранием, а частными владельцами – домовладельцами и предпринимателями. И их инициативу нужно поощрять, а не препятствовать ей. Весьма необходимые вещи были сделаны.

Конечно, совершаются и ошибки. Став старейшиной Пыхья-Таллинна, я обнаружил трагикомические бюрократические полуфабрикаты. Например, сотня белых скамеек на пляже Штромки и в его окрестностях, которые сами по себе были очень красивыми и элегантными. Но они были металлическими и поэтому большую часть года в нашем климате слишком холодными для того, чтобы сидеть на них, что в общем-то является важной функцией скамейки. Дамы, живущие возле пляжа Штромки, выходили на прогулку с диванными подушечками, чтобы не замерзнуть во время отдыха на скамейке.

Таким образом, управление городом представляет собой смесь долгосрочной перспективы, стратегического планирования и решения повседневных и прозаических проблем, и для всего этого нужно находить время.

Я всегда сравнивал Таллинн с северными столицами – Хельсинки, Стокгольмом, Копенгагеном. Я полностью отдаю себе отчет в том, что наш ВВП на душу населения отличается, и это проявляется также в городской картине, но я хотел бы видеть, что мы движемся в правильном направлении.

Прошлой зимой я побывал в Хельсинки, а затем в Таллинне. В Хельсинки я поскользнулся только один раз, в Таллинне – ни разу, потому что к тому времени я научился передвигаться медленно и осторожно, как утенок. Ругая в основном себя, потому что в то время я был старейшиной Пыхья-Таллинна.

Но ошибки также являются частью жизни, и важно учиться на них. Управление Таллинном – сложная задача и становится все более сложной, поскольку ожидания таллиннцев все выше. Это также связано с развитием экономики и общества.