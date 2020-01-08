Таллинн должен развиваться в качестве комфортной среды и для жизни, и для бизнеса(4)
Председатель таллиннского округа Социал-демократической партии поделился своим видением будущего эстонской столицы.
Председатель таллиннского округа Социал-демократической партии поделился своим видением будущего эстонской столицы.
Говоря о развитии Таллинна, нельзя забывать, что Таллинн также является столицей предпринимательства Эстонии, где создается более половины ВВП Эстонии. Без экономики нет налогового дохода, за счет которого можно привести в порядок дороги, улучшить качество общественных услуг. Мудрая городская управа делает все возможное, чтобы столица стала благоприятной средой для жизни и предпринимательства, потому что это единственный способ догнать страны Северной Европы с точки зрения уровня жизни.
Несмотря на то, что местные выборы пройдут в Таллинне только в октябре следующего года, о них много говорят уже сейчас. Крупнейшая оппозиционная партия выбрала кандидата в мэры, а пресса измеряет уровень поддержки потенциальных мэров столицы. Таллиннская тематика явно витает в воздухе, и это очень хорошо, потому что, будем надеяться, это позволит взглянуть на вопросы развития столицы более предметно и с более широкой перспективой.
На нескольких местных выборах подряд основной вопрос в Таллинне заключался в том, получится ли отобрать абсолютное большинство в собрании у ведущей городской партии. Я не удивлен, что это не удалось до сих пор.
Когда я размышляю о своей жизни до прихода в местную политику, то, честно говоря, меня абсолютно не интересовало то, сколько мест партии имеют в местном собрании. Меня интересовало, как Таллинн развивается в качестве среды для жизни и предпринимательства. В каком состоянии дороги и улицы, тротуары, насколько хорош и удобен общественный транспорт. В каком состоянии тропы здоровья, морской берег, парки и спортивные центры.
Когда у моих друзей и знакомых в какой-то момент начали появляться дети, во время встреч стали обсуждаться темы детских садов, школ и кружков по интересам. Сейчас, приближаясь к среднему возрасту, мы уже слышим о доступности и качестве различных социальных услуг и медицинской помощи в связи с нашими родителями или бабушками и дедушками.
Для разных людей интересны разные темы на разных этапах жизни, и очень редко к этим темам относятся вопросы межпартийной конкуренции.
Все ли, что было сделано в Таллинне в этом тысячелетии, было неправильно? Нет, конечно, нет. Кстати, большая часть города строится и формируется не городской управой или собранием, а частными владельцами – домовладельцами и предпринимателями. И их инициативу нужно поощрять, а не препятствовать ей. Весьма необходимые вещи были сделаны.
Конечно, совершаются и ошибки. Став старейшиной Пыхья-Таллинна, я обнаружил трагикомические бюрократические полуфабрикаты. Например, сотня белых скамеек на пляже Штромки и в его окрестностях, которые сами по себе были очень красивыми и элегантными. Но они были металлическими и поэтому большую часть года в нашем климате слишком холодными для того, чтобы сидеть на них, что в общем-то является важной функцией скамейки. Дамы, живущие возле пляжа Штромки, выходили на прогулку с диванными подушечками, чтобы не замерзнуть во время отдыха на скамейке.
Таким образом, управление городом представляет собой смесь долгосрочной перспективы, стратегического планирования и решения повседневных и прозаических проблем, и для всего этого нужно находить время.
Я всегда сравнивал Таллинн с северными столицами – Хельсинки, Стокгольмом, Копенгагеном. Я полностью отдаю себе отчет в том, что наш ВВП на душу населения отличается, и это проявляется также в городской картине, но я хотел бы видеть, что мы движемся в правильном направлении.
Прошлой зимой я побывал в Хельсинки, а затем в Таллинне. В Хельсинки я поскользнулся только один раз, в Таллинне – ни разу, потому что к тому времени я научился передвигаться медленно и осторожно, как утенок. Ругая в основном себя, потому что в то время я был старейшиной Пыхья-Таллинна.
Но ошибки также являются частью жизни, и важно учиться на них. Управление Таллинном – сложная задача и становится все более сложной, поскольку ожидания таллиннцев все выше. Это также связано с развитием экономики и общества.
Мое детство выпало на переломные годы в конце восьмидесятых – мы были благодарны за школьный обед уже тогда, когда в вареной картошке не доминировал синий цвет. Я не знаю, что бы ответили повара тех времен (герои, потому что все же смогли прокормить нас в таких условиях!) родителям, если бы те вздумали попросить безлактозные, безглютеновые или веганские варианты питания для своих детей.
Ради будущего Таллинна я бы не стал отделять его от остальной Эстонии.
Этой осенью, вступая в Социал-демократическую партию, я сказал, что считаю наиболее важным, чтобы Эстония была более процветающим и справедливым обществом. Вероятно, это типичное заявление политика, но для меня эти пять слов – «более процветающее и справедливое общество» – более или менее резюмируют суть причины, по которой я вообще нахожусь в политике.
Конечно, я считаю очень важным, чтобы экономический успех привел к повышению уровня жизни как можно большего числа людей, их заработной платы и пенсий, улучшению общественных услуг, повышению качества медицинского обслуживания.
Но в то же время мы никогда не должны забывать, что сначала должен быть устойчивый экономический рост, без которого невозможна сильная социальная защита, потому что на это просто нет денег.
Таллинн играет чрезвычайно важную роль в превращении Эстонии в целом в более процветающее и справедливое общество.
Большая часть наших предприятий действует в Таллинне. На окраине Ласнамяэ создается конкурентоспособная в международном плане оборонная промышленность, а недалеко от склона Тоомпеа другим странам предлагаются услуги, связанные с кибербезопасностью. В то же время на оконечности полуострова Копли работает одно из крупнейших промышленных предприятий Эстонии и наиболее успешных экспортеров. В Таллинне и Харьюмаа создается более половины ВВП Эстонии.
Жилая среда и предпринимательская среда неразрывно связаны друг с другом. От успеха таллиннских предприятий зависит налоговая база государства и местных самоуправлений. От этого, в свою очередь, зависит то, сколько денег у города есть для формирования хорошей среды обитания.
Мы все хотим, чтобы в Таллинне была комфортная и безопасная жизнь – хороший общественный транспорт, приведенные в порядок дороги, парки и побережье, оздоровительные тропы, спортивные центры, перспективное городское планирование, высококачественные и доступные социальные услуги, здравоохранение, образование и культурная жизнь. Но как мы это профинансируем? Мы достигнем сопоставимого с Хельсинки или Стокгольмом уровня качества жизни в городе, когда экономика всей Эстонии будет способна обеспечить уровень дохода на душу населения, сопоставимый с финской или шведской экономикой.
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