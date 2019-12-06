Старейшина района: спасите Ласнамяэ от неконтролируемого нашествия иностранной рабочей силы!

Ласнамяэ - это своеобразные ворота в столицу для всех иммигрирующих, для большинства из них именно этот район является самым первым местом проживания в нашей стране. Причем речь идет не только о зарубежных иммигрантах, но и тех, кто переезжает в столицу из других регионов Эстонии. На сегодняшний день в Ласнамяэ проживают представители более 60 национальностей. Они ценят этот район за его развитую инфраструктуру, а также за недорогое и качественное жилье. Но сможет ли Ласнамяэ оставаться таким удобным в будущем?

Рабочих рук в Эстонии не хватает. Это факт. Особенно это касается таких отраслей, как строительство и сельское хозяйство. Поэтому отрицать необходимость притока в нашу страну иностранной рабочей силы мы не можем. Любой владелец молочной фермы вам расскажет, что часто даже на зарплату в 1000 евро (после вычета налогов) рабочих, умеющих доить коров, на местном рынке не найти и единственный выход из ситуации - нанять сезонных рабочих из Украины. И только благодаря им ферма продолжит функционировать, а не превратится в заброшенный сарай. Касательно столицы, такая же ситуация в области общественного транспорта: водителей автобусов не найти.

Рассмотрим и противоположную точку зрения: импорт рабочей силы влечет за собой проблемы, решение которых местным органам власти пока не под силу. Речь идет прежде всего об сокрытии иммигрантами налогов, которые внесли бы существенный вклад в решение многих социальных проблем.

Три с половиной тысячи прибывших

Теперь давайте посмотрим на каждую проблему, связанную с иммиграцией отдельно.