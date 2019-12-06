06.12.2019, 11:30

Старейшина района: спасите Ласнамяэ от неконтролируемого нашествия иностранной рабочей силы!

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Андрес Вяэн
EST 11
Старейшина района: спасите Ласнамяэ от неконтролируемого нашествия иностранной рабочей силы!
Madis Veltman

Сегодня одной из насущных проблем столицы является стремительный рост числа иммигрантов, огромная часть которых оседает в Ласнамяэ. Люди едут из Украины, Латвии, Сирии, но важен даже не географический аспект, а то, как с этим справится городу и району. Возможно ли обеспечить всех этих людей жильем и другими необходимыми для жизни ресурсами?

Ласнамяэ - это своеобразные ворота в столицу для всех иммигрирующих, для большинства из них именно этот район является самым первым местом проживания в нашей стране. Причем речь идет не только о зарубежных иммигрантах, но и тех, кто переезжает в столицу из других регионов Эстонии. На сегодняшний день в Ласнамяэ проживают представители более 60 национальностей. Они ценят этот район за его развитую инфраструктуру, а также за недорогое и качественное жилье. Но сможет ли Ласнамяэ оставаться таким удобным в будущем?

Рабочих рук в Эстонии не хватает. Это факт. Особенно это касается таких отраслей, как строительство и сельское хозяйство. Поэтому отрицать необходимость притока в нашу страну иностранной рабочей силы мы не можем. Любой владелец молочной фермы вам расскажет, что часто даже на зарплату в 1000 евро (после вычета налогов) рабочих, умеющих доить коров, на местном рынке не найти и единственный выход из ситуации - нанять сезонных рабочих из Украины. И только благодаря им ферма продолжит функционировать, а не превратится в заброшенный сарай. Касательно столицы, такая же ситуация в области общественного транспорта: водителей автобусов не найти.

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Рассмотрим и противоположную точку зрения: импорт рабочей силы влечет за собой проблемы, решение которых местным органам власти пока не под силу. Речь идет прежде всего об сокрытии иммигрантами налогов, которые внесли бы существенный вклад в решение многих социальных проблем.

Три с половиной тысячи прибывших

Теперь давайте посмотрим на каждую проблему, связанную с иммиграцией отдельно.

Первая из них - это высокий темп. Только за первые девять месяцев 2018 года было выдано 1941 удостоверение личности, 60% из которых получили граждане Украины. А за десять месяцев 2019 года было оформлено 3456 персональных идентификационных кодов, из которых примерно 75% приходится на выходцев из Украины. Даже для самого большого района столицы, коим является Ласнамяэ, это очень много. Предположительно, эти цифры могут быть выше, так как наверняка не все иммигранты регистрируются.

Отчасти из этого факта вытекает вторая проблема: недостаток данных. Дело в том, что с сентября разрешения на работу гражданам третьих стран выдает Департамент полиции и погранохраны, что же касается персональных кодов, то самим мигрантам их выдает тот же департамент, тогда как членам их семей - местное самоуправление.

Проблема номер три - дефицит ресурсов. Не секрет, что в основном украинцы переезжают в нашу страну с семьями. Их супруги тоже пытаются найти здесь свое место под солнцем: устроиться на работу, заняться бизнесом и т.д. Ведь наши зарплаты хоть и невысоки на общеевропейском фоне, но однозначно привлекательны для выходцев из таких стран, как Украина и Молдавия. История успеха одной семьи быстро становится легендой и влечет за собой приток все новых и новых семей. Большинство прибывающих семей сразу подают заявление на вид на жительство, что явственно говорит об их желании остаться в Эстонии на ПМЖ. Когда человек переезжает на новое место жительства с семьей, это правильно. Но что это означает для страны или города? Необходимость обеспечения супругов и детей рабочими местами и возможностью получить образование. Готова ли страна к этому? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, но одно можно сказать с уверенностью: мы точно столкнемся с нехваткой мест в детсадах и школах и мы не уверены, что сможем в полной мере помочь детям иммигрантов ассимилироваться в новой стране.

По состоянию на сегодняшний день мы не знаем, сколько заявлений на вид на жительство было подано иммигрантами в общей сложности, так как этим занимается Департамент полиции и погранохраны, но судя по всему, их очень много. Пока ситуация более-менее под контролем, так как сейчас регистрироваться по месту жительства имеют право только обладатели вида на жительство. Однако не надо забывать о существовании законопроекта, разрешающего регистрацию даже тем иностранцам, которые находятся на территории нашего государства на основании визы. Если этот законопроект вступит в силу, то тысячи находящихся здесь украинцев автоматически получат право на такие услуги как медицина, детские сад и бесплатный общественный транспорт.

Социальный конфликт - это реальность?

Негативный сценарий - такой термин в своей статье в Eesti Ekspress от 13 ноября употребил профессор экономической географии Тартуского университета Тийт Таммару. По словам профессора, являющегося специалистом по региональному развитию, проблема в том, что несмотря на якобы приток талантов, в основном приезжают люди с низкими доходами.

Вторая составляющая возможного “негативного сценария” - опасная конкуренция на рынке труда. Коренные жители Ласнамяэ, многие из которых трудятся в одном с иммигрантами секторе, опасаются, что приток рабочей силы из других стран неумолимо приведет к обвалу зарплат, поскольку иностранцы готовы работать за более скромное вознаграждение по сравнению с местными жителями.

Мы не считаем, что приток иммигрантов имеет больше негативных последствий, чем позитивных. На самом деле, мы и сами еще этого не знаем. Должно пройти немало времени, чтобы последствия этого нового для нас явления стали очевидны. Пока же мы хотим разобраться в сложившейся демографической ситуации и постараться создать для новых жителей страны все необходимые условия. Но мы не хотели бы, чтобы процесс создания этих условий оказал какое бы то ни было негативное влияние на благосостояние коренных жителей.

Именно поэтому государство должно принять самое активное участие в этом, снабдив регионы дополнительными ресурсами и полномочиями. Без участия государства регионы не смогут должным образом решить проблему массовой иммиграции, а также в случае необходимости - “нажать на тормоза”, что кстати является одним из вероятных вариантов развития “негативного сценария”. В конце концов эстонский народ вправе сам решать, кого и на сколько приглашать в свою пусть и не солнечную, но очень удобную и милую страну.

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