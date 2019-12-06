Старейшина района: спасите Ласнамяэ от неконтролируемого нашествия иностранной рабочей силы!

По состоянию на сегодняшний день мы не знаем, сколько заявлений на вид на жительство было подано иммигрантами в общей сложности, так как этим занимается Департамент полиции и погранохраны, но судя по всему, их очень много. Пока ситуация более-менее под контролем, так как сейчас регистрироваться по месту жительства имеют право только обладатели вида на жительство. Однако не надо забывать о существовании законопроекта, разрешающего регистрацию даже тем иностранцам, которые находятся на территории нашего государства на основании визы. Если этот законопроект вступит в силу, то тысячи находящихся здесь украинцев автоматически получат право на такие услуги как медицина, детские сад и бесплатный общественный транспорт.
Социальный конфликт - это реальность?
Негативный сценарий - такой термин в своей статье в Eesti Ekspress от 13 ноября употребил профессор экономической географии Тартуского университета Тийт Таммару. По словам профессора, являющегося специалистом по региональному развитию, проблема в том, что несмотря на якобы приток талантов, в основном приезжают люди с низкими доходами.
Вторая составляющая возможного “негативного сценария” - опасная конкуренция на рынке труда. Коренные жители Ласнамяэ, многие из которых трудятся в одном с иммигрантами секторе, опасаются, что приток рабочей силы из других стран неумолимо приведет к обвалу зарплат, поскольку иностранцы готовы работать за более скромное вознаграждение по сравнению с местными жителями.
Мы не считаем, что приток иммигрантов имеет больше негативных последствий, чем позитивных. На самом деле, мы и сами еще этого не знаем. Должно пройти немало времени, чтобы последствия этого нового для нас явления стали очевидны. Пока же мы хотим разобраться в сложившейся демографической ситуации и постараться создать для новых жителей страны все необходимые условия. Но мы не хотели бы, чтобы процесс создания этих условий оказал какое бы то ни было негативное влияние на благосостояние коренных жителей.
Именно поэтому государство должно принять самое активное участие в этом, снабдив регионы дополнительными ресурсами и полномочиями. Без участия государства регионы не смогут должным образом решить проблему массовой иммиграции, а также в случае необходимости - “нажать на тормоза”, что кстати является одним из вероятных вариантов развития “негативного сценария”. В конце концов эстонский народ вправе сам решать, кого и на сколько приглашать в свою пусть и не солнечную, но очень удобную и милую страну.
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