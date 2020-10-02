Создается ощущение, что стагнация и застой — единственный путь для России

Проблема заключается в том, что все знают, что нужно делать. Вы можете выходить не с программами реформ на улицу, а прямо с пустыми листами бумаги, как в известных анекдотах. И все будут понимать, что вы имеете в виду. Но просто об этом мало говорят. То, что меня смущает сегодня — это не то, что люди не знают, что делать, а то, что создается такое ощущение, что эта стагнация, застой, это отставание, это единственный путь для России.

И конечно, внутри правительства России люди знают, что это не так. Но если смотрите государственные СМИ, там вам рассказывают, что нужно отстроить, защитить статус-кво, удерживаться в этом самом равновесии, где мы стоим на защите нашей славной истории и пытаемся построить оборонительный рубеж против тех, кто пытаются сместись нас с этого пути застоя.

Если вы посмотрите оппозиционные или независимые источники информации, то обсуждение идет в основном о том, кто виноват. Это один из двух извечных российских вопросов. И мне кажется, что вопрос ”что делать” обойден вниманием.

Нужна публичная дискуссия на эту тему, чтобы люди знали, что в принципе и в правительстве и вне правительства есть много умных, опытных людей, которые знают, что нужно делать

Россия за 10 лет практически не выросла с точки зрения ВВП — практически роста нет. Те темпы роста, о которых говорил Путин и в 12-м году, и в 18-м году не реализовались. Россия все больше и больше отстает от мира. И в этом смысле, если вы хотите жить в стране, которая будет играть важную роль в мире, то конечно, нужен экономический рост.

И как я выяснил в рамках этих бесед (на своем YouTube-канале — прим RusDelfi), экономический рост означает, что вам нужны реформы — и судебной системы, и правоохранительной системы. Нужно преодолеть изоляцию от мира, поэтому нужна и другая внешняя политика. Нужно бороться с коррупцией, нужно изменить отношение центра, регионов и муниципалитетов. Все это вопросы, которые, так или иначе, связаны друг с другом, и о них нужно говорить.

Даже если сегодняшние власти не заинтересованы в изменениях, даже если у них и так все хорошо.

В этом году у российских властей есть замечательное оправдание, что действительно, есть пандемия, связанная с коронавирусом. Но если вы будете задавать вопросы, считаете ли вы, что сейчас пройдет пандемия и российская экономика, как и мировая экономика, восстановится и вдруг начнет расти быстрее, чем мировая экономика — в это, мне кажется, никто не верит.

Это одно из обещаний 18-м году, Путин потребовал у своего правительства, поставил такую цель, чтобы темпы роста российского ВВП превышали темпы роста мирового ВВП. Ни в 18-м, ни в 19-м этого не было сделано. Более того, доковидными прогнозами это тоже не предполагалось.

Сергей Гуриев родился в 1971 году. Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития с 3 ноября 2015 года по 2019 год, ректор Российской экономической школы с 2004 по 2013 год, президент Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ (с 2005 года). С 2013 года, после эмиграции во Францию — профессор экономики парижской Школы политических наук (Sciences Po).

Больше мнений читайте ЗДЕСЬ.