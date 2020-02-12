Соцдемы Кохтла-Ярве: зарплату председателя горсобрания — в народный бюджет!

Фракция Социал-демократической партии Эстонии в Кохтла-Ярвеском городском собрании внесла предложение уменьшить расходы на деятельность горсобрания на 38 000 евро и резервный фонд городской управы на 7 000 евро и направить эти суммы на инклюзивный бюджет, что составило бы 0,1% от объема городского бюджета и было бы первым подобным опытом в Кохтла-Ярве.

По словам председателя фракции Эдуарда Одинца, инклюзивный бюджет является одним из самых распространенных инструментов управления современного демократичного местного самоуправления, дающим гражданам право выбирать начинания и проекты, финансируемые из городского бюджета. Настало время предоставить такую возможность и жителям одного из крупнейших самоуправлений Эстонии — Кохтла-Ярве.

Одновременно фракция социал-демократов представила в производство горсобрания два проекта постановлений городского собрания, изменяющих принципы оплаты труда председателя городского законодательного органа. ”Учитывая объемы работы горсобрания, заработная плата его председателя никак не является обоснованной. Учитывая характер и объем работы председателя горсобрания, необходимо перевести оплату его труда на ту же основу, что и у других депутатов, назначив компенсацию за усилия по организации работы городского собрания”, — сказал Одинец.