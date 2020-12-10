"Сложно остаться дома при симптомах простуды и при этом делать деталь на заводе". Почему обещания не помогут Ида-Вирумаа

Первые три дня этой недели обрушили на Ида-Вирумаа контрастный поток новостей — возможность иного перераспределения ресурсов для справедливого перехода и введение локдауна.
Пандемия, изменения климата, глобализация — все это показало хрупкость нашей системы. Сложно остаться дома при простудных симптомах и при этом делать деталь на заводе — часть конвейера в дом не взять, и в углу спальни станок с ЧПУ не поставить. Хотя о дигитализации и поддержке мелкого и среднего предпринимательства все говорят уже давно. Как быстро мы достигли момента, когда просто не хватает мед-персонала — хотя об этом тоже говорили много лет.
Не имеет смысла судить о том или ином ограничении или его благоразумности. Давайте начнем реально сглаживать негативное влияние кризиса, вызванное пандемией. Уважаемые члены правительства, для вас сейчас крайне сложный период — но прошу не упустить момент и поддержать регион не разговорами о потенциале и обещаниями, что все будет хорошо, а сразу и реально — помочь Ида-Вирумаа!
Нам нужны не только компенсации потерь, но и надежда на будущее — разрешите сегодня налоговые послабления для работников на местах. Для работодателей надо снизить риск, что люди приходят из других секторов, и работникам надо дать время адаптироваться и научиться. Давайте используем кризис для нашего развития, чтобы в будущем мы смогли быть более устойчивыми.
Как будет выглядеть пакет компенсаций? Как, кто и когда сможет о них ходатайствовать? Совершенно согласна, что помощь в модернизации социально-экономической системы нужна не только нам, и даже не только трем уездам — но какая альтернатива будет у Ида-Вирумаа, если региону не будет выделено 340 млн евро на справедливый переход? Есть мнение, что Нарвские электростанции проработают еще 10 лет, и спрос на жидкое топливо продлится еще как минимум столько же — а что если какое-то происшествие за морем-океаном перечеркнет эти убаюкивающие прогнозы?
Регион дает 6% ВВП всей страны, используйте часть этого ресурса для повышения привлекательности региона для работодателей — пусть хотя бы на время Ида-Вирумаа побудет налоговым раем для мелких производств, которым нужны оптимизация и новые рынки сбыта и для людей, которые будут сокращены, потому что их сегодняшнюю работу не перенести на ”удаленку”, а после кризиса структура предприятий изменится.
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