Скорая помощь для родителей
Уж больно ответственно, сложно и, конечно, нервно быть в роли родителя, а особенно когда такая внештатная ситуация. Да, именно, впервые в мире случилось так, что на два месяца все оказались изолированы, дома и…
Уж больно ответственно, сложно и, конечно, нервно быть в роли родителя, а особенно когда такая внештатная ситуация. Да, именно, впервые в мире случилось так, что на два месяца все оказались изолированы, дома и…
Уже всё посмотрели, перечитали, переиграли, передумали – уехать бы в отпуск, чтоб отвлечься – никак! С границами ничего не понятно! Дети легко подстроились и перестроились, а что делать нам, родителям? Сколько таких комментариев пришлось за последнее время услышать. И это не потому, что в нас что-то не так, просто отдохнуть необходимо всем. Мы, родители, конечно боимся ужасно всего: новых друзей своих детей (кто это и чему научат?), болезней (ведь столько всего вокруг!), школы – при этом слове мы вообще цепенеем и т.п. Страхов много и все это потому, что очень любим своих детей и хотим им лучшего. Поэтому мы часто бываем не сдержанными и агрессивными, мы просто находимся в состоянии шока и не можем, не умеем из него выйти.
Как вариант: отдохнуть друг от друга, хоть сколько-то, хоть немного, хоть недельку. Убеждена, от этого никто не станет папой/мамой хуже или лучше, никто не осудит, ведь это нормально, что даже самые близкие люди должны периодически отдыхают друг от друга.
Где и как это можно сделать: не бойтесь воспользоваться услугой настоящих профессионалов, которые не первый год занимаются организацией детского отдыха. Это и городские и загородные лагеря, это трудовые дружины, это молодежные центры, предлагающие разнообразные программы. Всего много и предлагаемое очень разнообразно! Необходимо только понять, что интересно вашему ребенку, а дальше помогите своему ребенку попробовать мир на ощупь, научите не бояться, удивляться, дружить, общаться.
Интернет полон предложений, вы обязательно найдете подходящее для вашего ребенка Возможности загородного отдыха.
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