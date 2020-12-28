28.12.2020, 16:56

Скажи наркотикам "иногда": кто и зачем предлагает своеобразный "лигалайз" в Таллинне?

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Юлия Тимербулатова
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Скажи наркотикам "иногда": кто и зачем предлагает своеобразный "лигалайз" в Таллинне?
Фото из личного архива

Юлия Тимербулатова, депутат Таллиннского Городского Собрания (Центристская партия) высказала свое мнение о предложении социал-демократов "облегчить жизнь" тем, кто принимает наркотики, и помогать им определять качество вещества.

Оригинальным способом заявить о себе накануне муниципальных выборов решили социал-демократы, предложив дать возможность тем, кто хочет употреблять наркотики, проверять вещества на предмет их безопасности. Согласиться с такой ”смелой, прогрессивной и новаторской” идеей я никак не могу, и вовсе не потому, что это предложили политические оппоненты. Она, на мой взгляд, просто за гранью добра и зла.

Говоря о стратегии ночной жизни в столице, лидер таллиннских социал-демократов Раймонд Кальюлайд предложил в отношении наркотических веществ брать пример с Лондона, где людям, которые купили наркотики, дают возможность сначала убедиться в их безопасности.

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Глупо спорить с тем, что, помимо спиртного, в ночной жизни присутствуют и наркотики. Глупо спорить с тем, что медицинской системе влетают в копеечку случаи, когда приходится откачивать и спасать тех, кто нанес себе слишком большой вред наркотическими веществами.

Но еще большей глупостью мне видится соглашение с такими опасными идеями. Опасными, потому как они, по сути, призывают закрывать глаза на корень зла, мириться с его существованием.

Это как если бы открыли специальный магазин, где и несовершеннолетним можно было бы купить алкоголь. Мы же понимаем, что некоторые подростки все равно его порой употребляют. По той же логике: пусть лучше покупают проверенный товар, чем травятся не пойми чем?

Троллинг и непоследовательность

Обращает на себя внимание и непоследовательность действий внутри одной политической силы. Бывший председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский снискал себе славу главного борца за трезвость, а Раймонд Кальюлайд предлагает закрыть глаза на употребление наркотиков. Ну-ну…

Может, Раймонда как свежеиспеченного социал-демократа еще не ввели в курс всех дел? Но скорее похоже на какой-то жуткий троллинг в стиле Кальюлайда. Тем более что он должен помнить последнее обсуждение темы наркотиков в парламенте. Год назад Рийгикогу обсудил возможность легализации конопли. Ни посулы в виде миллионов, которые могут поступить в бюджет, ни аргументы о том, что таким образом можно обуздать распространение более тяжелых веществ, не сработали.

Так или иначе, несмотря на периодически поднимаемый вопрос о легализации так называемых легких наркотиков, государственная политика с годами остается неизменной: курс взят на профилактику и предотвращение употребления. Тем самым можно добиться и снижения вреда для всего общества, в том числе уменьшения денежных средств, которые тратят на лечение наркоманов.

Схожим образом борются с алкоголем, который тоже является веществом, изменяющим сознание, — ограничения и запреты, уменьшение доступности (в том числе посредством акцизной политики), профилактическая работа.

Употреблять или нет — личное дело каждого взрослого человека. Но у детей и подростков должно быть как можно больше информации о вреде подобных веществ. И, естественно, должно проводиться как можно больше работы над тем, чтобы не употребляли, а зависимым помогали избавиться, но ни в коем случае нельзя способствовать употреблению.

А кто подумал про ”мирных жителей”?

Кто играл в популярную игру ”Мафия”, знает, что там намного интереснее быть не просто мирным жителем, а персонажем, который может не только говорить днем, но и действовать ночью, — комиссаром, доктором или, собственно, мафиози. При этом, если мыслить стратегически, именно от рядовых мирных жителей зависит успех всей игры и то, кто же победит — мафия или честные люди. Поэтому умалять достоинства обычного человека не стоит. Ни в упомянутой игре, ни в реальной жизни.

Для жителей Старого Таллинна годами были проблемой шумные бары и клубы, привлекающие по ночам нетрезвых, порой очень даже буйных посетителей. Недавно горсобрание решило со следующей осени ограничить работу подобных заведений. То есть взят четкий и понятный курс на то, что Старый город — не только и не столько для ночных кутил, сколько для обычных людей.

И если кто-то скажет, что это главный туристический объект и только благодаря туристам там вообще возможна жизнь, то тут есть что возразить. Четыре года назад по заказу Таллиннской городской канцелярии было проведено исследование, которое показало, что уменьшение числа постоянных жителей Старого города уменьшает и его ценность как туристического объекта.

Учитывая отток населения по названным выше причинам, мы сталкиваемся с необходимостью привлекать новых жителей. Наподобие того, как в пустующие сельские регионы людей завлекали в рамках кампании ”Жить в деревне” (Maale elama).

С пожеланиями сотрудничества, но конструктивного

Центристов часто обвиняют в нежелании сотрудничать с оппозицией и вести конструктивный диалог. Ну почему же? Мы с удовольствием подискутировали бы и обсудили другие предложения социал-демократов, которые действительно разумны.

Ведь не поспоришь же с тем, что под ночной жизнью подразумеваются не только вечеринки. Многие люди работают до утра: спасатели, врачи, скорая помощь. И их на самом деле интересуют не столько бары и клубы, сколько работа ночного транспорта, возможность услуги присмотра за детьми.

Об этом можно и — более того — нужно говорить. И об этом мы говорить готовы, готовы представить и свои предложения. Но только, ради бога, не надо кощунствовать и заявлять о фактической легитимизации употребления наркотиков.

Поэтому в конце я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать нам всем конструктивного диалога, крепкого здоровья и меньше плохих зависимостей.

Редакция может не разделять мнение автора.

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