Скажи наркотикам "иногда": кто и зачем предлагает своеобразный "лигалайз" в Таллинне?

Оригинальным способом заявить о себе накануне муниципальных выборов решили социал-демократы, предложив дать возможность тем, кто хочет употреблять наркотики, проверять вещества на предмет их безопасности. Согласиться с такой ”смелой, прогрессивной и новаторской” идеей я никак не могу, и вовсе не потому, что это предложили политические оппоненты. Она, на мой взгляд, просто за гранью добра и зла.

Говоря о стратегии ночной жизни в столице, лидер таллиннских социал-демократов Раймонд Кальюлайд предложил в отношении наркотических веществ брать пример с Лондона, где людям, которые купили наркотики, дают возможность сначала убедиться в их безопасности.

Глупо спорить с тем, что, помимо спиртного, в ночной жизни присутствуют и наркотики. Глупо спорить с тем, что медицинской системе влетают в копеечку случаи, когда приходится откачивать и спасать тех, кто нанес себе слишком большой вред наркотическими веществами.

Но еще большей глупостью мне видится соглашение с такими опасными идеями. Опасными, потому как они, по сути, призывают закрывать глаза на корень зла, мириться с его существованием.

Это как если бы открыли специальный магазин, где и несовершеннолетним можно было бы купить алкоголь. Мы же понимаем, что некоторые подростки все равно его порой употребляют. По той же логике: пусть лучше покупают проверенный товар, чем травятся не пойми чем?

Троллинг и непоследовательность

Обращает на себя внимание и непоследовательность действий внутри одной политической силы. Бывший председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский снискал себе славу главного борца за трезвость, а Раймонд Кальюлайд предлагает закрыть глаза на употребление наркотиков. Ну-ну…

Может, Раймонда как свежеиспеченного социал-демократа еще не ввели в курс всех дел? Но скорее похоже на какой-то жуткий троллинг в стиле Кальюлайда. Тем более что он должен помнить последнее обсуждение темы наркотиков в парламенте. Год назад Рийгикогу обсудил возможность легализации конопли. Ни посулы в виде миллионов, которые могут поступить в бюджет, ни аргументы о том, что таким образом можно обуздать распространение более тяжелых веществ, не сработали.