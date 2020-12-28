Скажи наркотикам "иногда": кто и зачем предлагает своеобразный "лигалайз" в Таллинне?

Так или иначе, несмотря на периодически поднимаемый вопрос о легализации так называемых легких наркотиков, государственная политика с годами остается неизменной: курс взят на профилактику и предотвращение употребления. Тем самым можно добиться и снижения вреда для всего общества, в том числе уменьшения денежных средств, которые тратят на лечение наркоманов.
Схожим образом борются с алкоголем, который тоже является веществом, изменяющим сознание, — ограничения и запреты, уменьшение доступности (в том числе посредством акцизной политики), профилактическая работа.
Употреблять или нет — личное дело каждого взрослого человека. Но у детей и подростков должно быть как можно больше информации о вреде подобных веществ. И, естественно, должно проводиться как можно больше работы над тем, чтобы не употребляли, а зависимым помогали избавиться, но ни в коем случае нельзя способствовать употреблению.
А кто подумал про ”мирных жителей”?
Кто играл в популярную игру ”Мафия”, знает, что там намного интереснее быть не просто мирным жителем, а персонажем, который может не только говорить днем, но и действовать ночью, — комиссаром, доктором или, собственно, мафиози. При этом, если мыслить стратегически, именно от рядовых мирных жителей зависит успех всей игры и то, кто же победит — мафия или честные люди. Поэтому умалять достоинства обычного человека не стоит. Ни в упомянутой игре, ни в реальной жизни.
Для жителей Старого Таллинна годами были проблемой шумные бары и клубы, привлекающие по ночам нетрезвых, порой очень даже буйных посетителей. Недавно горсобрание решило со следующей осени ограничить работу подобных заведений. То есть взят четкий и понятный курс на то, что Старый город — не только и не столько для ночных кутил, сколько для обычных людей.
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