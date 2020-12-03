Швеция — плохой пример в борьбе с коронавирусом

Обозреватель немецкой газеты FAZ Маттиас Виссува (Mattias Wyssuwa) опубликовал комментарий, посвященный сильно отличающемуся от всех прочих стран пути Швеции в борьбе с пандемией:

"Нельзя сказать, что благодаря своему особому подходу в борьбе с пандемией Швеции не удалось достичь вообще никакого успеха. Хотя во время первой волны большинство других стран закрыли школы на карантин, в Швеции они оставались открытыми: удаленно занимались только ученики старших классов. В вопросе школ многие теперь пытаются следовать примеру Стокгольма — несмотря на рост числа заражений во время второй волны.

Однако в остальном "особый путь" Швеции вряд ли можно назвать образцом для подражания. После того как вторая волна пандемии буквально захлестнула страну, это, похоже, осознали и сами шведы. В стратегию борьбы с COVID-19 уже давно вносятся коррективы, предписания и ограничения ужесточаются, а шведский путь кажется все менее особым.

Швеция как "островок благополучия"





Из сложившейся ситуации можно извлечь два урока. Во-первых, во время пандемии все страны столкнулись со схожими вызовами, и выбор мер, которые могут оказаться эффективными в борьбе с коронавирусом, весьма ограничен. Во-вторых, политики должны взять на себя ответственность за избранную стратегию.

С тех пор как пандемия коронавируса охватила Европу, большинство стран борются с ней очень похожим оружием. Другим путем пошли только в Швеции: там стратегию борьбы с COVID-19 попытались наметить не политики, а органы здравоохранения. Повседневная жизнь в стране тоже изменилась, однако ограничения оказались не столь значительными, как в большинстве других стран.

Для критиков немецкой стратегии борьбы с коронавирусом Швеция быстро стала островком благополучия, доказательством того, что можно обойтись менее жесткими мерами, а угроза коронавируса, возможно, не столь и велика.

Высокая смертность в домах престарелых





Cтатистика, однако, говорит о том, что число случаев заражения и смертей от коронавируса в Швеции вскоре во много раз превысила соответствующие показатели в соседних странах. Особо высокая смертность была зафиксирована в домах престарелых. Недавно опубликованный отчет одной из комиссий показал, что многим пожилым пациентам во время первой волны пандемии не была оказана помощь в надлежащем объеме. На данный момент в Швеции зафиксировано более 6600 летальных исходов от последствий коронавируса: эта цифра более чем в четыре раза выше, чем в Дании, Норвегии и Финляндии вместе взятых.