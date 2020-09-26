Саар — Ратасу: Дорогой Юри, раздать людям маски бесплатно будет дешевле, чем снова остановить экономику

Дорогой Юри!

В этот раз я из соображений экономии времени не буду говорить о том, что я думаю о твоем нынешнем правительстве, и сразу перейду к делу, которое является действительно срочным. Началась вторая волна коронавируса. Это — факт, который уже никто не отрицает. Даже те твои новые друзья, кто ставит под сомнение слова ученых и научные подходы к решению проблем.

Во время первой волны вируса было много неопределенности, поэтому неуверенность в борьбе с кризисом еще можно как-то понять. Но уже несколько месяцев назад ученые предупредили, что будет и вторая волна. Поэтому я очень удивлен, что правительство за целое лето так и не сумело понять, что да, маски все же помогают затормозить распространение заразы. Иначе почему мы до сих пор не слышали четкого призыва к людям: при возможности надевать в многолюдных помещениях и общественном транспорте маски? Почему правительство на взятый для преодоления кризиса огромный кредит не смогло обеспечить бесплатными масками хотя бы тех, кто входит в группы риска и работает на передовой? Не говоря уже обо всём населении. Раздать людям маски будет значительно дешевле, чем снова остановить экономику и отправить людей по домам.

Даже ежу понятно, что очень многие жители Эстонии не имеют возможности тратить на маски по 100 евро в месяц. Но вместо того, чтобы искать возможности и решения, мы видим, как министр социальных дел прячется за юридическими нюансами и рассуждениями о том, кто какие распоряжения и кому может и не может давать. Если так пойдет дальше, то снова наступит эпоха приказов и запретов. Мне не хочется думать, что ты как глава правительства хотел бы этого.

Возьмите себя в руки, согласитесь с экспертами, что в помещениях и общественном транспорте носить маски нужно. Скажите об этом людям и обеспечьте доступность масок. Это не так уж и сложно! Люди весной доказали, что готовы в кризисной ситуации изменить свою привычную жизнь. Но для того, чтобы предотвратить распространение заболевания, нужен четкий сигнал и нужны маски в достаточном количестве. Это же элементарно! Это меньшее, что может сделать правительство.