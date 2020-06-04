"С такими роликами Россия шагает только назад". Актер Русского театра — об агитке против однополых семей

Данный ролик отвратительного и низкопробного качества несёт в себе ложную, стереотипную и старомодную информацию. Выказывается брезгливое и пренебрежительное отношение к ЛГБТ+. На фоне всей ситуации в мире это выглядит глупо и унизительно. Какая-то быдлоправда. Пропагандирует тупую, стадную ненависть к ЛГБТ+ сообществу. Причём

создатели шедевра не обратили внимания на детали, отчего ”профессионализмом” так и отдаёт.

Камера на телефоне у молодой сотрудницы детского дома так и не записывала ничего. Циферки идут, а запись никто не нажимал. Сам дом тоже выглядит ”шикарно” к 2035му году. Никаких тебе реноваций. Всё в том же старом добром раздолбанном состоянии. Так наверное проще простому человеку понимать суть вещей, которые происходят с ним. А плюющая с досады старшая сотрудница детского дома достойна Оскара, я считаю. Конечно и стыдно и обидно, что в стране, где я родился и вырос, имеют место быть такие видео. Какое-то мракобесие. С такими роликами Россия шагает только назад, руководствуясь своей странной правдой. Это в то время, когда весь мир наоборот говорит о принятии другого человека. Хочется конечно, чтобы люди относились друг к другу в первую очередь по-человечески. Без унижений и ненависти.

Я надеюсь, что что-то изменится в этом направлении. Надежда умирает последней.

P.S. Голосование за поправки в Конституцию РФ пройдет 1 июля. В России этот день объявлен нерабочим.