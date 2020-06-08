”Русские жизни ценности не имеют”

"В Миннеаполисе копы при задержании задушили чернокожего: пол-Америки встало на дыбы, миллионы вышли на улицы, президентика загнали в бункер.

BLACK LIVES MATTER.

В Екатеринбурге менты за кражу четырёх рулонов обоев застрелили чувака, выпустив 7 пуль (почти по 2 пули за рулон): ничто в широкой стране моей родной не шелохнулось.

RUSSIAN LIVES DON’T MATTER. Я бы даже сказал ПЛЕВКА РАСТЁРТОГО НЕ СТÓЯТ.

Так и живём, размазанные по асфальту, граждане российские: это нам за всенародную трусость, холопство и равнодушие. За-слу-жи-ли!", — написал Троицкий.

Артемий Троицкий переехал с семьей из России в Эстонию шесть лет назад. Сотрудничает в качестве соавтора в ряде эстонских СМИ, работал ведущим программы на телеканале ETV+, преподавателем в Таллиннском университете.