01.10.2019, 11:30

Руководитель Itella: мы слишком мало продаем за рубеж, а ведь посылка будет в Хельсинки уже на следующий день

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Рауно Паррас, директор по грузовым перевозкам почты Itella SmartPOST
Рауно Паррас, директор по грузовым перевозкам почты Itella SmartPOST
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Руководитель Itella: мы слишком мало продаем за рубеж, а ведь посылка будет в Хельсинки уже на следующий день
Foto: Smartpost

В золотой век электронной коммерции все более важную роль играет обеспечение быстрой и качественной логистики доставок, это позволяет компаниям выходить на новые рынки, экономить ресурсы и сокращать запасы. Развитие почтовых услуг играет важную роль в увеличении экспортного потенциала других компаний.

Первый посылочный автомат в Эстонии был открыт в 2008 году, уже более десяти лет назад. Сегодня в Эстонии происходит настоящий посылочный бум, из десяти посылок девять отправляется через посылочный автомат. Посылочный автомат настолько распространен среди эстонцев, что без него больше невозможна ни личная жизнь, ни бизнес. Уже немыслимо представить себе интернет-магазин без возможности доставки посылки в почтовый автомат.

Хотя Эстония является пионером в области посылочных автоматов и роботов, наши ближайшие соседи, Финляндия, Латвия и Литва, тоже привыкли к тенденциям современной курьерской службы. И это в основном из-за спроса на рынке — при быстром темпе жизни люди больше не хотят зависеть от часов работы почтовых отделений или графиков курьерский компаний. Качество и скорость транспортных услуг также играют важную роль, так как ожидается, что коробка с яйцами будет доставлена в другую страну в целости и сохранности. В результате клиенты становятся все более требовательными, а предприятия должны адаптироваться к новой реальности. Если заказ сделан сегодня, товар должен прибыть в течение нескольких дней. Без этого сложно заманить клиента обратно в его магазин. Однако бизнес и служба доставки посылок работают вместе для достижения успеха, потому что у них общая цель: счастливый и довольный клиент.

В Финляндию отправляется почти на четверть больше посылок

Если до сих пор основное внимание уделялось развитию быстрой и эффективной почтовой службы внутри страны, задача на ближайшие несколько лет, безусловно, заключается в обеспечении быстрой и безопасной доставки посылок в соседние страны. Благодаря быстрому развитию электронной коммерции нужно расширить границы в развитии нашей сети транспортных услуг, чтобы соответствовать ожиданиям как потребителей, так и предприятий. Например, в прошлом году объем посылок в Финляндию увеличился на четверть. Это явный признак того, что финские потребители все больше интересуются эстонскими товарами, находя наши интернет-магазины, эстонские компании в свою очередь все больше отправляют товар в Финляндию. На сегодняшний день тенденции не меняются. В Финляндию отправляют косметику, одежду, технику и мебель, т.е продукцию предприятий разных отраслей.

Тем не менее, есть только несколько таких компаний, которые уже обратили свое внимание на финский рынок. Нехватка ресурсов в маркетинге, обслуживании клиентов

и логистики часто является причиной, по которой компании не выходят на соседние рынки, но в современном мире можно выходить на новый рынок небольшими шагами и постепенно расти.

Например, для того, чтобы эстонскому дизайнеру, которого так ценят финны, получить свои заказы достаточно перевести свой интернет-магазин на финский и сделать грамотный маркетинг в соц. сетях. Всю логистику, которая часто вызывает наибольшую головную боль при экспорте, лучше доверить специалистам своей области, которые уже имеют опыт работы на рынке и широкую сеть доставки, что обеспечивает быструю и точную доставку товара всего за несколько дней.

ТОП

Разрабатывая межнациональную сеть посылочных автоматов и курьерских служб, а также создавая системы поддержки, мы взяли за основу ежедневную потребность эстонских интернет-магазинов и потенциал роста на соседних рынках. Эстония известна во всем мире как электронная страна, где покупки в интернет-магазине совершаются ежедневно. В то же время мы отстаем, потому что мало занимаемся трансграничной электронной коммерцией. Это то место, где можно развиваться и предоставлять добавленную стоимость каждой компании-экспортеру, а также экономике Эстонии в целом.

Как эффективная цепочка поставок способствует росту экспорта?

Беспроблемная доставка товара дает эстонским интернет-магазинам много преимуществ. Во-первых, электронная коммерция размыла национальные границы, а это означает, что товары заказывают как из соседних стран, так и из международных онлайн-магазинов. Это возможность для наших малых и крупных производителей расширить сферу своей деятельности и противостоять иностранным конкурентам. Как правило, финну все равно откуда заказывать товар — из Финляндии или Эстонии, так как доставка быстрая, посылка будет в Хельсинки на следующий день. Однако, поскольку уровень цен в Эстонии зачастую ниже, чем в Финляндии, решение о покупке может быть принято в пользу эстонского магазина и нашего товара.

Развитие своей цепочки экспортных поставок может стоит дорого предприятию, поэтому лучше положиться на партнеров, которые уже имеют опыт работы в этой области. Компания Itella принадлежит финской Posti Grupp, которая гарантирует доступ к 1000 посылочным терминалам и 700 почтовым отделениям по всей Финляндии.

И что не менее важно, благодаря быстрой доставке посылок, компании могут сократить запасы, так как товары доставляются клиентам сразу после покупки. Практика показывает, что клиент получает свой заказ в тот же день до обеда, а это означает, что компаниям не требуется большой склад для хранения товаров. Это, в свою очередь, является прямой финансовой выгодой для компании.

Если посылка успешно была доставлена из-за границы, то как правило человек закажет снова. Таким образом, финн, который когда-то совершил успешную покупку в эстонском интернет-магазине и быстро и безопасно получил товар, является потенциальным клиентом и в будущем.

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