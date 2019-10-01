Руководитель Itella: мы слишком мало продаем за рубеж, а ведь посылка будет в Хельсинки уже на следующий день

Хотя Эстония является пионером в области посылочных автоматов и роботов, наши ближайшие соседи, Финляндия, Латвия и Литва, тоже привыкли к тенденциям современной курьерской службы. И это в основном из-за спроса на рынке — при быстром темпе жизни люди больше не хотят зависеть от часов работы почтовых отделений или графиков курьерский компаний. Качество и скорость транспортных услуг также играют важную роль, так как ожидается, что коробка с яйцами будет доставлена в другую страну в целости и сохранности. В результате клиенты становятся все более требовательными, а предприятия должны адаптироваться к новой реальности. Если заказ сделан сегодня, товар должен прибыть в течение нескольких дней. Без этого сложно заманить клиента обратно в его магазин. Однако бизнес и служба доставки посылок работают вместе для достижения успеха, потому что у них общая цель: счастливый и довольный клиент.

В Финляндию отправляется почти на четверть больше посылок

Если до сих пор основное внимание уделялось развитию быстрой и эффективной почтовой службы внутри страны, задача на ближайшие несколько лет, безусловно, заключается в обеспечении быстрой и безопасной доставки посылок в соседние страны. Благодаря быстрому развитию электронной коммерции нужно расширить границы в развитии нашей сети транспортных услуг, чтобы соответствовать ожиданиям как потребителей, так и предприятий. Например, в прошлом году объем посылок в Финляндию увеличился на четверть. Это явный признак того, что финские потребители все больше интересуются эстонскими товарами, находя наши интернет-магазины, эстонские компании в свою очередь все больше отправляют товар в Финляндию. На сегодняшний день тенденции не меняются. В Финляндию отправляют косметику, одежду, технику и мебель, т.е продукцию предприятий разных отраслей.

Тем не менее, есть только несколько таких компаний, которые уже обратили свое внимание на финский рынок. Нехватка ресурсов в маркетинге, обслуживании клиентов

и логистики часто является причиной, по которой компании не выходят на соседние рынки, но в современном мире можно выходить на новый рынок небольшими шагами и постепенно расти.

Например, для того, чтобы эстонскому дизайнеру, которого так ценят финны, получить свои заказы достаточно перевести свой интернет-магазин на финский и сделать грамотный маркетинг в соц. сетях. Всю логистику, которая часто вызывает наибольшую головную боль при экспорте, лучше доверить специалистам своей области, которые уже имеют опыт работы на рынке и широкую сеть доставки, что обеспечивает быструю и точную доставку товара всего за несколько дней.

Разрабатывая межнациональную сеть посылочных автоматов и курьерских служб, а также создавая системы поддержки, мы взяли за основу ежедневную потребность эстонских интернет-магазинов и потенциал роста на соседних рынках. Эстония известна во всем мире как электронная страна, где покупки в интернет-магазине совершаются ежедневно. В то же время мы отстаем, потому что мало занимаемся трансграничной электронной коммерцией. Это то место, где можно развиваться и предоставлять добавленную стоимость каждой компании-экспортеру, а также экономике Эстонии в целом.

Как эффективная цепочка поставок способствует росту экспорта?

Беспроблемная доставка товара дает эстонским интернет-магазинам много преимуществ. Во-первых, электронная коммерция размыла национальные границы, а это означает, что товары заказывают как из соседних стран, так и из международных онлайн-магазинов. Это возможность для наших малых и крупных производителей расширить сферу своей деятельности и противостоять иностранным конкурентам. Как правило, финну все равно откуда заказывать товар — из Финляндии или Эстонии, так как доставка быстрая, посылка будет в Хельсинки на следующий день. Однако, поскольку уровень цен в Эстонии зачастую ниже, чем в Финляндии, решение о покупке может быть принято в пользу эстонского магазина и нашего товара.

Развитие своей цепочки экспортных поставок может стоит дорого предприятию, поэтому лучше положиться на партнеров, которые уже имеют опыт работы в этой области. Компания Itella принадлежит финской Posti Grupp, которая гарантирует доступ к 1000 посылочным терминалам и 700 почтовым отделениям по всей Финляндии.

И что не менее важно, благодаря быстрой доставке посылок, компании могут сократить запасы, так как товары доставляются клиентам сразу после покупки. Практика показывает, что клиент получает свой заказ в тот же день до обеда, а это означает, что компаниям не требуется большой склад для хранения товаров. Это, в свою очередь, является прямой финансовой выгодой для компании.

Если посылка успешно была доставлена из-за границы, то как правило человек закажет снова. Таким образом, финн, который когда-то совершил успешную покупку в эстонском интернет-магазине и быстро и безопасно получил товар, является потенциальным клиентом и в будущем.