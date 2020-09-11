Россияне продолжают расплачиваться за захват курортика

"Мы же понимаем, что все страдания России, ее нищета, усугубление этой нищеты, которая нас всех ждет, окончательная смерть примерно 60% предприятий, потому что эти адские колебания курса, они же выбивают большое количество бизнес-структур, просто существование которых должно проистекать либо стабильно, либо никак, — утверждает Невзоров. — Потом им уже не восстановиться из тех ям, в которые их обрушивает подобного рода катаклизм с валютой. Вот цены на нефть, курсы валют — вся эта смертельная фигня — это всё имеет чисто политические причины и никакие другие. Это всё плата за игру в это великодержавие. И все равно это началось не сейчас, не вчера, это всё началось в 14-м году. И сейчас мы, вероятно, не достигнув еще нижней точки, продолжаем все равно расплачиваться за захват курортика. Но, я думаю, что российская публика должна быть в восторге. Она же так любит кричать, что ”Крымнаш”, она должна с таким же восторгом принять и нищету, и проблемы валюты, и удивительные кадровые извращения".

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