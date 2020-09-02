"Россия защитит Беларусь от воинственного Запада любыми способами". Как действует новая минская пропаганда

С информационным суверенитетом Беларуси покончено за три недели.
К настоящему моменту практически вся медиаповестка белорусских государственных СМИ синхронизирована с (про)кремлевскими. Все события комментируют те же говорящие головы. Все основные месседжи идентичны на ежедневной основе. Все основные пропагандистские нарративы — одинаковые.
Вот десятка основных:
📍 Протесты организованы, координируются Западом, применяются методы ”цветных революций”. Польша, Литва и другие западные страны (США, Великобритания, Чехия и пр.) дестабилизируют Беларусь. Nexta и другие Телеграм-каналы контролируются и управляются спецслужбами Польши и других западных стран.
📍 Агрессивный Запад вмешивается в белорусские внутренние дела, хочет подорвать белорусско-российские отношения и использовать страну как антироссийскую площадку.
📍 НАТО усиленно наращивает свой военный потенциал у границ Беларуси, прежде всего на территории Польши, может организовать военные провокации, в том числе с использованием истребителей. Варшава желает взять Беларусь под свой контроль, как минимум — оторвать Гродненскую область.
📍 Светлана Тихановская, белорусская оппозиция, Координационный Совет — западные марионетки, они стоят на антироссийских позициях.
📍 Белорусская оппозицизия планирует разорвать всяческие связи с Россией, вытеснить русский язык, обратить белорусов в лоно Белорусской Автокефальной церкви.
📍 Исторический бело-красно-белый флаг — коллаборационистский / профашистский / пронацистский.
📍 Суверенитет Беларуси и ее развитие возможно лишь в тесном союзе с Россией. Россия защитит Беларусь от воинственного Запада любыми способами.
📍 Так называемые ”мирные протесты” не являются таковыми. Зачастую протестующие находятся под алкогольным и наркотическим опьянением, имеют уголовное прошлое. Сторонники оппозиции угрожают чиновникам и правоохранительным органам.
📍 Страны Евросоюза и США сами страдают он массовых беспорядков и полицейского насилия (Берлин, Мальмё и др.), но предпочитают замалчивать это и вмешиваться в белорусские дела.
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