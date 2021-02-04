Россия идет по пути Венесуэлы — от среднебогатой страны до нищей, с правительством, контролирующим только армию и доходы от нефти

Только что давал интервью какому-то каналу, RTVI, кажется — всё же я профессор, специалист по авторитарным режимам. Ведущий пытался подвести меня к вопросу — "новая тактика власти" и т.п. По поводу кадров ниже. Но нет никакой тактики. Массовые аресты в воскресенье, избиение мирных граждан на улицах Москвы сейчас — нет такой тактики. Это не осмысленная стратегия — это полная утрата контроля над ситуацией.

Константин Мартынов, внимательный наблюдатель и тонкий аналитик, написал, что это путь к "пиночетовской России". К какой "пиночетовской"? Пиночёт пришёл к власти, пытаясь остановить гражданскую войну — пусть и крайне жестокими методами. Сейчас гражданская война — по многим параметрам хуже 1990-х — развязана целиком "сверху", без всяких факторов "снизу" или "извне". Как только Пиночёт подавил сопротивление, в Чили начались мощные экономические реформы — в основном либерализационные. Не будем спорить — стоят ли убитые граждане реформ (не стоят), но что, хоть в чьих-то планах есть какие-то реформы?!

Пока что чётко вырисовывается траектория — усиление репрессий, ухудшение экономической ситуации, увеличение недовольства, усиление репрессий, ухудшение экономической ситуации… И это не какой-то гипотетический, абстрактный сценарий. Это путь, который прошла Венесуэла — от среднебогатой страны с огромными запасами нефти до нищей страны и правительства, контролирующего только армию и доходы от нефти. Это путь, по которому наша страна идёт уже десять лет.

Уже десять лет падают доходы граждан — после тех самых "успешно подавленных" протестов 2011-12, с каждым годом всё сильнее недовольство и сильнее репрессии. Этот путь пугает тех, кто помнит экономическую катастрофу конца 80-х. Убийство мирных демонстрантов в Тбилиси и Вильнюсе — ключевые триггеры развала, на фоне стагнации, голоса идиотов о том, что надо быть ещё жестче и очередной виток спирали.

Прав Владимир Гельман (один из самых цитируемых российских политологов — RusDelfi) — это полный развал гражданской власти и силовой блок, живущий по принципу квашни из теста. У него нет целей и стратегии, он просто расширяет своё влияние. И высшее руководство всё больше на него опирается, потому что ничего остального нет, всё прогнило и разрушилось. То, что сотни "политиков", от премьер-министра и министров до депутатов и чиновников не замечают происходящего в стране — это верный признак. Мы, старшее поколение, видели это тридцать лет назад. Но это именно "процесс", а не чья-то тактика или стратегия. Придумать "рационализацию" можно под любое действие, но здесь, рационально, никакой стратегии нет.