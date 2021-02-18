Российский журналист о возможном введении продовольственных талонов: У нас желудок многим заменяет мозги

Как красиво это звучит, да? Путин предложил подумать о введении продовольственных сертификатов. Вручают тебе не таракашку на палочке и не поповытиралку бумажную, а Сертификат! И не какой-то там ”на жратву”, а ”продовольственный” — со всем к тебе уважением!

Что это значит на практике? Что третьем десятке лет правления этого чудесного мужчины мы пришли к талонам на еду. Вот и всё, что вам нужно знать в данный момент о состоянии государства и эффективности его управления. Мы с колен поднялись, все нам завидуют, все нас боятся, мы самые красивые, самые одухотворенные. А в финале — талоны на усиленное питание.

Впрочем, это еще не финал. Каким он будет в дальнейшем — зависит от степени глупости принимаемых мер. Запас глупости велик. Почти столь же велик, как запасы нефти и газа, на которых мы паразитируем и благодаря которым как-то держимся.

Дурить всерьез власти начали, когда придумали фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло. Чем очень насмешили и сахар, и масло, и торговцев с производителями. Чтобы понять эту глупость, не надо учиться экономике ни дня — достаточно было пожить при советской власти. Плановая экономика, фиксированные цены — равно дефицит и спекуляция. Так будет всегда — никаких исключений. Росстат уже сообщил о падении производства сахара и подсолнечного масла.

” Когда в желудке забурчит, то и в мозгах возможно брожение

Но начав игру в скрещивание ежа и ужа, остановиться уже трудно. И правительство продолжает при формально рыночной экономике разрабатывать социалистические планы по фиксации цен то на одно, то на другое: овощи, зерно, может быть, макароны, колбасу. Потому что цены растут на всё.

Вы можете сколько угодно балакать про импортозамещение и отличный урожай, но все мы ходим в магазин и видим, что тот же самый набор продуктов, который год назад стоил столько-то, сегодня стоит дороже совсем не на три копейки. А через неделю еще подорожает, а через месяц — ещё. А зарплаты и пенсии не изменятся.

И эта ситуация страшнее Навального и западного вмешательства в наши фарсовые выборы. Легко переживать за Байдена и Трампа, радоваться поставкам вакцины в Аргентину или негодовать по поводу закрытия трех оппозиционных телеканалов Украины, когда тебе равномерно поступает корм по привычной цене — когда холодильник выступает верным союзником телевизора.