Российский экономист объяснил, в чем главное отличие Байдена и Трампа

Завтра — выборы в США. Система американских выборов настолько несовершенна, что мы и сегодня не знаем, кто на них победит — это вам не Белоруссия. Зато в отличие от Белоруссии мы хорошо знаем, что предлагают Америке кандидаты; не хуже мы знаем, как к их предложениям относятся те группы американцев, которые имеют влияние на СМИ и другие ”рупоры мнения” — к огромному сожалению в последнее время американские СМИ превратились из чутких локаторов, улавливающих факты, какими они были еще 20 лет назад, в громкие мегафоны, выкрикивающие то, что будет лучше принято платящей аудиторией (не важно, кто это — читатели, рекламодатели или заказчики материала).

”Рупоры” пытаются донести до своих читателей простую мысль (мысли рупоров всегда просты): ”Ужасный Трамп губит Америку, которая просто не переживет еще 4 года под его началом! То ли дело прекрасный душка Байден — он спасет Америку и сделает всем хорошо! Не позволим обманом и коварством украсть у Байдена, которого поддерживают все честные американцы, его президентство!”

”Рупоры” отражают настроение широкого класса американских государственных чиновников того или иного рода, привыкших в годы мягкой монетарной политики благоденствовать за госсчет и обеспечивать себе поддержку таких же не слишком трудолюбивых как и они классов, стоящих сильно ниже в социальной лестнице, за счет неограниченной раздачи льгот и пособий и неуемной популистской риторики.

Трамп — эксцентричный, власто- и сластолюбивый, не лезущий за словом в карман и не следящий за тем, что говорит, infant terrible а иногда просто хам — легкая мишень для ханжеских причитаний; разумеется, такое поведение не красит пост Президента США. If any мало кто хотел бы видеть Трампа Президентом — как хорошо было бы, что бы его вполне разумную политику мог проводить милый человек, внешне и поведением напоминающий Рейгана или на худой конец Обаму. Истерика ”демократов” (которые по своей риторике все больше напоминают партийную номенклатуру позднего СССР, тогда как Трамп часто напоминает Ельцина) фокусируется на ”плохом мальчике”, но вызвана она вовсе не манерами Трампа и не его неосторожными словами или периодическим враньем. Она вызвана страхом за свои права бесконечно контролировать (и/или использовать) всё увеличивающийся пирог эмиссионных денег, превращающийся в США в классический ресурс.