Российский экономист объяснил, в чем главное отличие Байдена и Трампа

Главная особенность плана Байдена — его чудовищная популистская декларативность, уровень знаменитого ”Всем бабам по мужику, всем мужикам — по бутылке водки”. Основу составляют заявления, построенные по одному типу: (1) берем популярную проблему, раскрученную СМИ; (2) обещаем ее решить методом масштабного инвестирования в ее решение; (3) делаем вывод, что таким способом проблема будет успешно решена. Вот яркий пример:

””Building back better” means an updated social contract that treats American workers and working families as essential at all times, with higher wages, stronger benefits, and fair and safe workplaces. Let’s pay them —at least $15 per hour, and strong benefits so they can live a middle class life and provide opportunity for their kids. This starts with steps to make it easier for public service and federal government workers to organize unions and collectively bargain. Biden will ensure women are paid equally for equal work. He will pass universal paid sick days and 12 weeks of paid family and medical leave. And he has a plan to ensure that every American has access to quality, affordable health care, by providing a public option and lowering costs for care and for prescription drugs”

Вы думаете дальше написано, откуда возьмутся деньги доплачивать работникам? Может быть описан секретный источник, из которого возьмется увеличение зарплаты и так невероятно раздутым штатам public service andfederal government workers? Разумеется нет — кроме, конечно, повторяемой мантры о увеличении налогов на неких абстрактных богатых. Надо ли говорить, что Байден сознательно или бессознательно отказывается понимать базовые принципы функционирования экономики, одновременно пытаясь сокращать импорт, увеличивать производство в США и требуя роста его себестоимости? Вслушайтесь:

”… to elevate the pay, benefits, and professional opportunities…; to create millions of good-paying new jobs with a choice to join a union.” Ничего не напоминает? Как насчет 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест? Только Байден обещает еще худшее — сделать это в областях, финансируемых государством.