Решится ли Запад открыть Восточный фронт информационной войны?

Почему Запад должен пойти в информационное наступление на Кремль для противодействия пропаганде? Потому что Кремль будет продолжать оказывать влияние, распространяя и усиливая свою враждебную деятельность против западных демократий. Но переместив линию информационного фронта из своего пространства в российское, Запад может получить значимое преимущество с минимальными потерями.

С 2014 года, когда воодушевлённые Кремлём кампании по дезинформации начали показывать значительный рост количества, масштабов, распространения и скорости антизападных нарративов, мы стали их тщательно изучать, усвоили кое-какие новые – или, даже скорее, вспомнили старые уроки, заново изобрели некоторые хорошие практики и коллективно договорились о многих существенных особенностях нашей ответной коммуникации.

Среди множества препятствий для эффективности наших стратегических коммуникаций есть одно, в частности, касающееся запрета некоторых неоднозначных тактик и более смелых подходов к спорным вопросам. Стандартное обоснование этого основывается на часто повторяемых заявлениях о важности принципиального различия между методами, используемыми враждебной (часто иностранной) пропагандой, и нашими собственными контрмерами против такой дезинформации. Эти благородные принципы призваны отражать наши демократические нормы и ценности, а также подчеркивать миролюбие, прозрачность, ответственность и подотчетность, и поэтому они закреплены в различных официальных стратегиях и руководствах по стратегическим коммуникациям. Таким образом мы – свободные граждане свободного мира – предусмотрели нашу собственную защиту от злоупотребляющих силой коммуникативного внушения, подчеркивая наше принципиальное отличие от авторитарной практики “активных мероприятий“ и других навязчивых методов вмешательства.

Хотя ещё не все структурные аспекты и параметры обсуждены до конца, по сути весь этот фундамент носит оборонительный характер, логика которого заключается в следующем. Вредоносные нарративы из чужой страны проникают в наше информационное пространство, которое мы все вместе стараемся защитить любыми способами, включая поддержку различных инициатив по разоблачению лженовостей; более тщательный мониторинг потока публичной информации; защиту свободы, прозрачности и разнообразия местных СМИ и создание альтернативных надежных источники информации для уязвимых групп в нашем обществе. Но даже если все эти защитные меры выполняются качественно и систематически, то, будучи по существу реактивными, они обычно запаздывают или имеют медленный эффект, так что в лучшем случае их достаточно только для поддержания существующего положения в противостоянии, в то время как число дезинформационных атак всё растёт.